Coentrão falha Tondela devido a cuspidela no Dragão

Pub

Esquerdino foi punido pela secção não profissional do Conselho de Disciplina devido a comportamento incorreto no Dragão, quando o Sporting defrontou o FC Porto no Dragão em jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal

Depois de já não ter marcado presença na receção ao Feirense, Fábio Coentrão também não vai estar entre os eleitos de Jorge Jesus para a deslocação a Tondela.



O internacional português foi suspenso por um jogo por alegadamente ter cuspido na direção dos adeptos do FC Porto, já na zona de acesso aos balneários do Estádio do Dragão.



O relatório do árbitro João Pinheiro não referiu qualquer comportamento incorreto de Coentrão, porém o observador, no seu relatório, mencionou a atitude do futebolista verde e branco e ainda as provocações de que foi alvo por parte dos espectadores afetos ao FC Porto, nomeadamente com cânticos, cuspidelas e arremesso de isqueiros.