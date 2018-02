Bruno de Carvalho e a derrota: "Mais uma noite sem dormir"

Pub

Presidente clarificou episódios que aconteceram na Assembleia-Geral

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, recorreu mais uma vez à sua página pessoal do Facebook para falar sobre a Assembleia-geral do passado sábado, aproveitando também para comentar a primeira derrota dos leões para o campeonato, este domingo, na Amoreira, frente ao Estoril.

Num longo post, Bruno de Carvalho fala sobretudo da Assembleia-geral, mas diz que irá ter dificuldades em dormir esta noite devido ao mau resultado do Sporting na Amoreira.