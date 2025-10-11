Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
FOTO: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Desporto

Sporting vence FC Porto e conquista a Supertaça de hóquei em patins pela terceira vez

Os leões venceram por 4-3, após prolongamento, numa partida realizada em Odivelas.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O Sporting conquistou este sábado, 11 de outubro, pela terceira vez a Supertaça António Livramento de hóquei em patins, ao vencer o FC Porto, por 4-3, após prolongamento, em jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Os dragões, bicampeões nacionais em título, chegaram ao intervalo a vencer por 3-2, com golos de Ezequiel Mena (10 minutos) e Hélder Nunes (13 e 16), enquanto para o Sporting, detentor da Taça de Portugal e recentemente coroado campeão do mundo de clubes, marcaram Alessandro Verona (16) e Facundo Navarro (18).

Na segunda parte, Facundo Navarro bisou na partida, aos 47 minutos e restabeleceu o empate, levando o jogo para prolongamento, fase em que completou o hat-trick, com um tento decisivo aos 52.

Com este triunfo, o Sporting, que tinha vencido a Supertaça pela última vez em 2015, chega ao terceiro título, longe do recordista FC Porto, que continua com 23, enquanto o Benfica tem nove e o Óquei de Barcelos cinco.

FC Porto
Sporting
Hóquei em Patins
Supertaça

