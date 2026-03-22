O momento em que Luis Suárez faz o 0-2.
O momento em que Luis Suárez faz o 0-2.JOSÉ SENA GOULÃO / EPA
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Sporting vence em Alverca por 4-1 e volta a assumir o segundo lugar no campeonato

Leões ficam com os mesmos pontos que o Benfica, mas menos um jogo.
DN/Lusa
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O Sporting voltou este domigo (22 de março) ao segundo lugar da I Liga de futebol, em igualdade pontual com o Benfica, mas com menos um jogo, ao vencer por 4-1 no terreno do Alverca, na 27.ª jornada da prova.

Em Alverca, Pedro Gonçalves, ‘bisou’ aos 22 e 86 minutos, Luis Suárez (50), que reforçou a liderança dos melhores marcadores, com 24 golos, e Geny Catamo (68), marcaram os golos dos ‘leões’, tendo Marezi ‘faturado’ para o Alverca, aos 83.

O Sporting, que tem menos um jogo disputado, da 26.ª jornada com o Tondela, segue na segunda posição, com 65 pontos, em igualdade pontual com o Benfica, terceiro, a quatro do líder, o FC Porto, que ainda hoje visita o Sporting de Braga.

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