Sporting vence campeão sueco na Taça Europa feminina
Sporting vence campeão sueco na Taça Europa feminina

Leoas bateram Rosengard por 3-0, em Alcochete, na 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória. Madison Haugen, Carolina Santiago e Flor Bonsegundo marcaram os golos.
David Pereira
O Sporting venceu esta terça-feira (7 de outubro) o campeão sueco Rosengard por 3-0, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, na 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Taça Europa de futebol feminino.

Numa partida que começou com 10 minutos de atraso devido a um problema na iluminação do recinto, as leoas adiantaram-se aos 29', por intermédio de Madison Haugen.

As verde e brancas fizeram o 2-0 por intermédio de Carolina Salgado, à passagem da hora de jogo, e fecharam as contas através de Flor Bonsegundo aos 90+5'.

A segunda mão está marcada para 15 de outubro, em Malmo.

