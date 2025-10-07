Sporting vence campeão sueco na Taça Europa feminina

O Sporting venceu esta terça-feira (7 de outubro) o campeão sueco Rosengard por 3-0, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, na 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Taça Europa de futebol feminino.Numa partida que começou com 10 minutos de atraso devido a um problema na iluminação do recinto, as leoas adiantaram-se aos 29', por intermédio de Madison Haugen.. As verde e brancas fizeram o 2-0 por intermédio de Carolina Salgado, à passagem da hora de jogo, e fecharam as contas através de Flor Bonsegundo aos 90+5'.. A segunda mão está marcada para 15 de outubro, em Malmo..Golo nos instantes finais dita derrota do Benfica em casa da Juventus na estreia na Champions feminina