Sporting vai avançar com participação disciplinar contra presidente do FC Porto

O Sporting vai apresentar uma participação disciplinar contra o presidente do FC Porto, anunciou o bicampeão nacional através de uma nota enviada à imprensa.Em causa as palavras de André Villas-Boas proferidas esta terça-feira, 7 de outubro, durante a Gala Portugal Football Globes, promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que no entender dos leões "atentam contra a honra do presidente [Frederico Varandas] e a reputação da Sporting SAD".Em declarações aos jornalistas, Villas-Boas criticou a "coação" feita pelos presidentes de Benfica e Sporting que têm tido um "impacto direto nas nomeações" dos árbitros. O presidente portista considerou ainda graves as declarações de Frederico Varandas, que no domingo revelou um mapeamento das preferências clubísticas dos órgãos sociais da FPF efetuado pelo presidente Pedro Proença, no qual o Benfica está em maioria. "Acabei de transmitir ao próprio [Pedro Proença], acho que não devem passar impunes. Após declarações sobre esse tema escrevi uma mensagem ao presidente da Federação, porque se o seu lema é unir o futebol, declarações destas não podem passar impunes. Porque não pode haver um mapeamento dos órgãos sociais da FPF sem que todos os clubes sejam informados do mesmo. Ou que seja público e não entre duas pessoas. Acho as declarações graves. Se esse encontro aconteceu, se esse mapeamento aconteceu, todos temos o direito de saber quem são essas pessoas. Se quer unir tem de se chegar à frente e, de uma vez por todas, reafirmar a sua autoridade", vincou o líder dos dragões.