Sporting SAD lança empréstimo obrigacionista de 30 ME

A Sporting SAD lançou esta quinta-feira um empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros com uma taxa de juro fixa bruta anual de 5,25%, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o prospeto da emissão obrigacionista remetido ao regulador do mercado, as 'Obrigações Sporting SAD 2021-2024', como são denominadas, têm um "montante global inicial de até Euro30.000.000 (trinta milhões de euros)".

De acordo com o prospeto, o montante "poderá ser aumentado, por opção do Emitente através de adenda ao Prospeto a ser aprovada pela CMVM e divulgada até ao dia 30 de novembro de 2021, inclusive".

A ida do Sporting ao mercado remunerará os investidores com uma "taxa de juro fixa bruta de 5,25%" ao ano.

"A Oferta decorrerá entre as 08:30 do dia 22 de novembro de 2021 e as 15:00 do dia 06 de dezembro de 2021, inclusive", referem os 'leões' no documento.

"O Prospeto é válido por 12 (doze) meses após a data da sua aprovação pela CMVM, ou seja, até 17 de novembro de 2022, encontrando-se disponível sob a forma eletrónica em www.cmvm.pt e em www.sporting.pt", informa ainda a SAD liderada por Frederico Varandas.

A Sporting SAD estima ainda pagar aos colocadores das emissões um total de 1.092.000 euros para executar a operação, "pressupondo que a emissão das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 se concretize pelo seu montante global inicial e que este montante é colocado exclusivamente pelos Colocadores)".

Estão ainda estimados "custos com consultores, auditores e publicidade, no montante agregado de aproximadamente 165.750 euros", bem como "custos com a CMVM, a Interbolsa e a Euronext, que se estimam em cerca de 31.980 euros".

"Por conseguinte, o encaixe líquido da operação para a Sporting SAD ascenderá a um valor estimado de 28.710.270 euros", pode ler-se no prospeto.

Cada ordem de subscrição deverá corresponder a um mínimo de 2.000 euros, correspondentes a 400 obrigações, "e, a partir desse montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de Euro5 (cinco euros)".

A operação financeira é intermediada pelo Haitong Bank, que atuará como "organizador e coordenador global responsável por assegurar a organização e coordenação global dos serviços a prestar ao Emitente no âmbito da preparação e do lançamento da Oferta".

No entanto, além do Haitong, mais nove instituições financeiras participarão na colocação das obrigações: ActivoBank, EuroBic, BCP, Banco Carregosa, Banco BEST, CaixaBI, Crédito Agrícola, Banco Montepio e Caixa Geral de Depósitos.