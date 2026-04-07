Sporting perde com Arsenal no regresso de Gyökeres a Alvalade e fica mais longe das meias-finais da Champions

O bicampeão português Sporting perdeu hoje por 1-0 com o Arsenal, líder destacado da Premier League, em encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que marcou também o regresso de Viktor Gyökeres ao reduto leonino.O suplente utilizado Kai Havertz marcou, aos 90+1 minutos, o tento dos gunners, no que foi o primeiro desaire caseiro dos leões na presente temporada na Champions, depois de cinco vitórias.O encontro da segunda mão está marcado para 15 de abril, em Londres, com o vencedor da eliminatória a encontrar nas meias-finais uma equipa espanhola, o FC Barcelona ou o Atlético de Madrid.