Sporting impedido de vender bilhetes para jogo em Bilbau por incidentes em Munique

O Sporting está impedido de vender bilhetes para a visita ao Athletic Bilbau, da Liga dos Campeões de futebol, na sequência do arremesso de artefactos pirotécnicos por parte de adeptos leoninos em Munique, anunciou esta quarta-feira, 17 de dezembro, a UEFA.O Comité de Controlo, Ética e Disciplina (CEDB) do organismo efetivou o castigo que pendia sobre o clube desde o ano passado, aquando da receção ao Arsenal, na mesma competição europeia e pelos mesmos motivos, além de ter aplicado uma multa de 40.000 euros ao emblema verde e branco.Desta forma, o Sporting está impedido de comercializar bilhetes para o último encontro na fase de liga da Liga dos Campeões, na visita ao Athletic de Bilbau, agendada para 28 de janeiro próximo.Na semana passada, na deslocação à Allianz Arena, adeptos do Sporting deflagraram e arremessaram artefactos pirotécnicos nas bancadas, sendo que, no dia seguinte à derrota dos leões (3-1) na sexta jornada da fase de liga da Champions, a polícia de Munique informou que tinham sido detidos dois apoiantes leoninos.