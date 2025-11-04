Sporting empata com a Juventus em Turim para a Champions após ter estado a ganhar (veja os golos)

O Sporting empatou esta terça-feira, 4 de novembro, com a Juventus em Turim, em partida da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.Os leões começaram melhor e abriram o ativo aos 12 minutos, por intermédio do lateral esquerdo Maxi Araújo.. Pouco depois da meia hora de jogo, Vlahovic restabeleceu a igualdade para os italianos, que continuam sem vencer na competição e somam três igualdades e uma derrota..Os bicampeões portugueses, que na próxima jornada recebem os belgas do Club Brugge, empataram pela primeira vez na fase de liga, após triunfos sobre Kairat Almaty e Marselha, e um desaire com o Nápoles, ocupando provisoriamente a 10.ª posição, com sete pontos.