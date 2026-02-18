Sporting eliminado da Taça da Europa de futebol feminino

O Sporting foi esta quarta-feira, 18 de fevereiro, eliminado da Taça da Europa de futebol feminino, ao perder no desempate por penáltis com as suecas do Hammarby por 5-4, depois de uma vitória das leoas por 1-0, que igualou a eliminatória.Na primeira mão, disputada há uma semana em Alcochete, o Sporting tinha perdido pelo mesmo resultado, complicando a tarefa, mas esta quarta-feira um golo de Telma Encarnação, aos 70 minutos, igualou a eliminatória, tendo a partida seguido para prolongamento, durante o qual não houve mais mexidas no resultado, com a passagem aos quartos de final a ser decidida nos penáltis.No desempate, as suecas, que vão defrontar nas meias-finais a equipa vencedora da eliminatória entre as checas do Sparta Praga e as austríacas do Áustria Viena, transformaram os cinco pontapés, enquanto, do lado leonino, a norte-americana Mackenzie Cherry falhou a sua tentativa.