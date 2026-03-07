Penálti cometido por Gonçalo Inácio nos descontos custou dois pontos ao Sporting
Sporting deixa fugir vitória em Braga com penálti nos descontos

Sp. Braga chegou ao 2-2 nos últimos instantes da partida. Sporting pode ver FC Porto fugir na liderança ou Benfica aproximar-se do segundo lugar.
O Sporting de Braga e o Sporting empataram este sábado 2-2, na 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os ‘arsenalistas’ a chegarem à igualdade com um golo já aos 90+6 minutos.

Em Braga, os ‘leões’ adiantaram-se no marcador com um golo de Gonçalo Inácio, aos 22 minutos, mas o Sporting de Braga chegou ao empate aos 34, por Ricardo Horta, antes de o colombiano Luis Suárez, aos 45+2, de grande penalidade, dar nova vantagem ao Sporting. Já aos 90+6, também de penálti, o uruguaio Zalazar fez o golo do empate para os bracarenses.

Com este resultado, o Sporting continua em segundo, com 62 pontos, a três do líder FC Porto e com mais quatro do que o Benfica, terceiro, equipas que se defrontam domingo no Estádio da Luz, enquanto o Sporting de Braga, que vinha de dois triunfos, continua em quarto, com 46.

Veja os vídeos dos golos:

0-1 (22') Gonçalo Inácio

1-1 (34') Ricardo Horta

1-2 (47') Luis Suárez, penálti

2-2 (90+6') Zalazar, penálti

