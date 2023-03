Sporting de Braga regressa às vitórias e mantém perseguição ao FC Porto

Um golo de Bruma, aos 36 minutos, e outro -- um espetacular pontapé de bicicleta -- de Banza (79) deram três pontos aos bracarenses, depois da derrota na jornada anterior em Guimarães (2-1), que os mantêm a dois pontos do segundo lugar (FC Porto) e com uma vantagem de cinco sobre o quarto classificado (Sporting).

Já o Rio Ave, que deixou uma melhor imagem do meio-campo para a frente, mas foi perdulário, marca passo na segunda metade da tabela.

No Sporting de Braga, destaque para a estreia absoluta na I Liga do jovem defesa central turco Serdar (20 anos), dadas as ausências de Paulo Oliveira (lesionado) e Niakaté (castigado), e para a titularidade de Bruma.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A primeira grande ocasião de golo pertenceu ao Rio Ave, com Boateng a tentar um 'chapéu' a Matheus, mas o guarda-redes bracarense fez uma enorme defesa (04).

O Sporting de Braga respondeu com um livre direto de Iuri Medeiros que quase apanhou desprevenido Jhonatan (08).

O jogo prosseguia algo confuso, mas com claro sinal mais da equipa da casa que, aos 25 minutos, esteve muito perto de marcar: grande passe de Iuri Medeiros a isolar Ricardo Horta, mas o internacional português, na cara de Jhonatan, não conseguiu desfeitear o guarda-redes brasileiro.

O golo 'arsenalista' chegou após uma excelente combinação atacante que começou em Abel Ruiz e teve assistência de Iuri Medeiros para toque fácil de Bruma para o fundo da baliza (36).

O Rio Ave começou melhor a segunda parte e, aos 53 minutos, levou muito perigo à baliza bracarense, mas Tormena foi lesto a impedir que o toque de calcanhar de Boateng fosse para a baliza.

Quatro minutos depois, Tormena entregou a bola Miguel Baeza, mas foi a tempo depois de impedir que o espanhol marcasse com um grande corte.

Foi a melhor fase da equipa de Vila do Conde, tendo o Sporting de Braga começado a tomar conta do jogo e a chegar com mais perigo junto à baliza adversária, como quando um cabeceamento de Al Musrati obrigou Jhonatan a defesa apertada (74).

O golo que sentenciou o resultado surgiu aos 79 minutos: insistência de Pizzi pela direita, a bola sobrou para a entrada da pequena área onde Banza, com um espetacular gesto técnico, fez o segundo.