Sporting bate Benfica e conquista quinta Supertaça de voleibol

O Sporting conquistou este sábado (11 de outubro) pela quinta vez a Supertaça masculina de voleibol, ao derrotar o Benfica por 3-1, em final disputada no Pavilhão Municipal Joaquim Vairinhos, em Loulé.Campeão nacional na última temporada, depois de interromper uma série de cinco títulos do Benfica, o Sporting juntou este sábado a Supertaça a esse troféu, batendo o atual detentor da Taça de Portugal por 3-1, com parciais de 25-23, 25-17, 24-26 e 25-23.Com este triunfo, o Sporting chegou aos cinco títulos na Supertaça, cujo palmarés continua a ser liderado pelo Benfica, com 11 conquistas.