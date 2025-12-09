Uma visita de alto risco a Munique que não correu bem ao Sporting

Uma primeira parte com um golo anulado aos alemães, uma bola ao poste, uma equipa portuguesa a jogar fechada e a dificultar a vida ao Bayern que, mesmo assim, conseguiu dominar. O guarda-redes Rui Silva esteve em destaque e, também por isso, ao intervalo os leões conseguiam segurar o empate sem golos.Mas os primeiros minutos fizeram tremer o Sporting. Cinco minutos bastaram para que o Bayern chegasse à vantagem, graças ao terceiro golo na Champions de Lennart Karl, o jovem de 17 anos, ao serviço da equipa bávara. O golo foi, no entanto, invalidado pelo VAR, uma vez que, no início da jogada, Gnabry estava em posição de fora de jogo.No segundo tempo o primeiro sinal de perigo veio do Sporting. Geny Catamo recuperou a bola no meio-campo adversário, isolou Alysson que rematou, mas a bola saiu rasteira e ao lado da baliza de Neuer.Aos 54 minutos, o golo tão esperado: um autogolo de Joshua Kimmich deu a vantagem à formação portuguesa.Depois do golo leonino, os alemães voltaram a controlar o jogo. Pelo que o golo do empate, ao minuto 65 não surpreendeu. Gnabry foi o marcador do golo alemão.Apenas cinco minutos depois o Bayern colocou-se em vantagem: 2-1 por Lennart Karl, para a 13 minutos do fim fazer o 3-1 por Jonathan Tah. O Bayern, em poucos minutos, deu a volta ao jogo.24 remates dos alemães contra 4 dos portugueses, nenhum deles enquadrado, acabam por mostrar a superioridade da equipa da casa.Apesar da derrota, o treinador do Sporting disse que está muito orgulhoso nos seus jogadores. Rui Borges disse mesmo que o “resultado custa por tudo o que fomos capazes de fazer. Gostei da maturidade da equipa. Todos nós reconhecemos a qualidade do adversário, por isso custa um bocadinho, mas tenho um orgulho imenso nesta minha equipa. Fazendo a análise ao encontro deu para ver que a equipa teve uma grande personalidade. Senti a malta toda ligada e com uma ambição e coragem fora do normal. O único momento em que não fomos tão fortes foi nas bolas paradas e perdemos por aí”, concluiu o técnico leonino.Nesta campanha, e até agora, os ‘leões’ venceram o Kairat (4-1 em casa), o Marselha (2-1 em casa) e Club Brugge (3-0 em casa), empataram com Juventus (1-1, fora) e perderam com Nápoles (2-1, fora).Recorde-se que nos quatro confrontos diretos com o Bayern de Munique o Sporting tinha empatado um e perdeu três, o último dos quais em Munique, na Liga dos Campeões de 2008/09, com uns pesados 7-1 e depois de já ter perdido na primeira mão, em casa, por 5-0.Na noite desta terça-feira, Matheus Reis que voltou à titularidade no Sporting igualou o número de jogos de Rui Patrício na Champions. Completou 26 encontros na Liga milionária.O próximo encontro da formação leonina para a Liga dos campeões será em casa, em janeiro, frente ao Paris Saint Germain.