Sport TV garante direitos de transmissão do Mundial 2026, com 70 jogos em exclusivo

A Sport TV garantiu os direitos de transmissão do Campeonato do Mundo de futebol de 2026 e irá transmitir os 104 jogos da competição, 70 deles em exclusivo, adiantou, em comunicado.Na nota, o canal disse que é o único em Portugal “que irá transmitir os 104 jogos do Mundial FIFA 2026, 70 destes em exclusivo”, indicando que “serão transmitidos todos os jogos desde o dia 11 de junho até à final no dia 19 de julho”.Durante a competição, a Sport TV “assumirá uma programação totalmente dedicada ao Mundial transmitindo 92 jogos em direto, num total próximo de 1.000 horas de emissão”, num dos seus canais, com o outro a emitir os restantes 12 jogos.. Além da transmissão dos jogos, a Sport TV “irá apresentar uma programação dedicada a esta competição que promete ser histórica no acompanhamento da Seleção Nacional, neste que será o último Mundial de algumas das grandes figuras do futebol”.“Com a aquisição dos direitos do Mundial FIFA 2026 a Sport TV reforça, uma vez mais, o seu posicionamento como líder de mercado em conteúdos desportivos em Portugal e como parceiro de confiança dos adeptos de futebol”, rematou.