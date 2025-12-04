Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Seleção nacional estará no Campeonato do Mundo
Desporto

Sport TV garante direitos de transmissão do Mundial 2026, com 70 jogos em exclusivo

Sport TV “assumirá uma programação totalmente dedicada ao Mundial transmitindo 92 jogos em direto, num total próximo de 1000 horas de emissão”, num dos seus canais.
DN/Lusa
A Sport TV garantiu os direitos de transmissão do Campeonato do Mundo de futebol de 2026 e irá transmitir os 104 jogos da competição, 70 deles em exclusivo, adiantou, em comunicado.

Na nota, o canal disse que é o único em Portugal “que irá transmitir os 104 jogos do Mundial FIFA 2026, 70 destes em exclusivo”, indicando que “serão transmitidos todos os jogos desde o dia 11 de junho até à final no dia 19 de julho”.

Durante a competição, a Sport TV “assumirá uma programação totalmente dedicada ao Mundial transmitindo 92 jogos em direto, num total próximo de 1.000 horas de emissão”, num dos seus canais, com o outro a emitir os restantes 12 jogos.

Além da transmissão dos jogos, a Sport TV “irá apresentar uma programação dedicada a esta competição que promete ser histórica no acompanhamento da Seleção Nacional, neste que será o último Mundial de algumas das grandes figuras do futebol”.

“Com a aquisição dos direitos do Mundial FIFA 2026 a Sport TV reforça, uma vez mais, o seu posicionamento como líder de mercado em conteúdos desportivos em Portugal e como parceiro de confiança dos adeptos de futebol”, rematou.

Mundial 2026
Sport TV

