Sp. Braga vence Sheriff nos penáltis e apura-se para os oitavos

Taremi marca e assiste ao apuramento do FC Porto

Com uma primeira parte de grande nível, o Sp. Braga igualou a eliminatória com golos de Iuri Medeiros e Ricardo Horta. Esta quinta-feira, na Pedreira, sem o relvado a atrapalhar o génio dos guerreiros do Minho, como aconteceu em Tiraspol, onde na semana passada tinham perdido por 2-0, a equipa de Carlos Carvalhal proporcionou mais uma grande noite europeia aos seus adeptos e apurou-se para os oitavos de final da Liga Europa, pela terceira vez na história (2011, quando chegou à final) e 2016.

O segundo tempo foi mais lento. O apuramento exigia mais cabeça que coração, mesmo sabendo que do outro lado estava uma equipa com carimbo da Champions, que aguentou a pressão e levou o jogo para o prolongamento. Foi preciso ir ao desempate por penáltis para encontrar o vencedor da eliminatória e aí o Sp. Braga foi mais forte (3-2).

A equipa sensação da fase de grupos da Liga dos Campeões (venceu o Real Madrid no Bernabéu) disse assim adeus às provas europeias. Impossibilidade de viajar para Tiraspol, o Sheriff vai apanhar um voo para a Roménia esta madrugada e depois fazer uma viagem de mais de 300 Km de autocarro pela Moldávia.

O Sp. Braga e o FC Porto (eliminou a Lazio) conhecem já na sexta-feira os adversários dos oitavos de final da Liga Europa. Eis os possíveis adversários: West Ham, Lyon, Monaco, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Spartak Moscovo, Estrela Vermelha e Galatasaray.