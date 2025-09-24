Sp. Braga vence Feyenoord em casa no arranque da fase de liga da Liga Europa

O Sp. Braga iniciou esta quarta-feira a sua participação na fase de liga da Liga Europa com uma vitória em casa sobre os neerlandeses do Feyenoord, por 1-0.O único golo do encontro foi apontado aos 79 minutos pelo avançado espanhol Fran Navarro, que pouco antes havia sido lançado para o lugar de El Ouazzani. . Esta quinta-feira será a vez de o FC Porto entrar em campo. Os dragões visitam o Salzburgo na quinta-feira, a partir das 20:00 (hora de Lisboa)..Relvado austríaco “está uma lástima”, mas não servirá de desculpa para o FC Porto