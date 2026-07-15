Soren Waerenskjold estreia-se a ganhar no Tour na 11.ª etapa

O ciclista norueguês Soren Waerenskjold (Uno-X) venceu esta quarta-feira, 15 de julho, ao sprint a 11.ª etapa da Volta a França, em que o português Nelson Oliveira (Movistar) andou em fuga e o esloveno Tadej Pogacar manteve a amarela.Recordista nacional de presenças em grandes Voltas (24), Oliveira esteve em fuga praticamente durante a totalidade dos 161,3 quilómetros entre Vichy e Nevers, onde Waerenskjold se estreou a ganhar na prova francesa, ao impor-se ao neerlandês Olav Kooij (Decathlon) e ao belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).Pogacar chegou integrado no pelotão, com as mesmas 3:10.06 horas do vencedor, e manteve os 3.36 minutos de vantagem na geral para o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que é segundo, com o belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) a fechar o pódio, a 4.06.. Os sprinters têm uma nova oportunidade na quinta-feira, no final dos 179,1 quilómetros entre Magny-Cours e Chalon-sur-Saône.