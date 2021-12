Sobrevivente visita local da tragédia da Chapecoense

O antigo jogador Helio Neto, um dos seis sobreviventes do acidente com a equipa da Chapecoense, visitou na quarta-feira a montanha na região noroeste da Colômbia onde o avião caiu há cinco anos. Aparentando estar tranquilo, plantou árvores na localidade colombiana de La Unión como homenagem às 71 pessoas que morreram na noite de 29 de novembro de 2016.

"Estando aqui agora entendi o que significa a vida", disse Neto, agora com 36 anos, que caminhou ao lado de restos da fuselagem do avião que ainda permanecem no local e posou para fotos com o dono da fazenda e outros moradores de Cerro Chapecoense, o novo nome deste local anteriormente chamado Cerro Gordo.

© JOAQUIN SARMIENTO / AFP

"O mais difícil para mim foi a morte dos que se foram (...) foi difícil assimilar tudo", disse o agora dirigente da Chapecoense, clube brasileiro cuja equipa ia disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional quando o avião ficou sem combustível, pouco antes de aterrar em Medellín, e se despenhou.

Entre as vítimas estavam jogadores, elementos da equipa técnica e da direção do clube, jornalistas e parte da tripulação.

Allan Ruschel, atualmente no América Mineiro, e Jakson Follmann, que sofreu a amputação de uma perna e que passou a participar em conferências motivacionais e se tornou cantor, foram os outros jogadores sobreviventes.

As investigações sobre a catástrofe aconteceram em vários países e uma comissão do Senado brasileiro investiga a falta de indemnização aos familiares.

Em setembro, a polícia brasileira prendeu uma mulher acusada de ser a responsável por autorizar o plano de voo da companhia boliviana LaMia.

"Não foi feita justiça, estamos a lutar, há muitas famílias que (...) continuam a lutar", disse Neto. "Não foi culpa apenas do piloto (...) outros foram culpados durante a tragédia", completou.