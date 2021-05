Sérgio Conceição vai estar no banco frente ao Benfica

epa08856085 FC Porto head coach Sergio Conceicao reacts during their UEFA Champions League soccer match at Dragao stadium, Porto, Portugal, 01 December 2020. EPA/ESTELA SILVA

A horas do jogo com o Rio Ave, tribunal autoriza Rúben Amorim no banco

Sérgio Conceição vai poder estar no banco do FC Porto no jogo com o Benfica, esta quinta-feira. Providência cautelar do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspende castigo de 21 dias aplicado na semana passada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O treinador portista foi castigado na sequência da expulsão em Moreira de Cónegos, após o final do jogo com o Moreirense (1-1), tendo falhado o encontro com o Famalicão (3-2) na última jornada.

Depois de recorrer da suspensão e ver o CD negar-lhe provimento, Sérgio Conceição recorreu ao TAD, que aceitou a providência cautelar e assim suspendeu o castigo para já. Decisão final pode acontecer só no no fim da época.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Jogo da 31.ª jornada da I Liga, com o Benfica, no Estádio da Luz, é na quinta-feira (18.30, BTV). Os dragões têm mais quatro pontos do que as águias em mais uma visita à Luz.

(em atualização)