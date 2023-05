Sérgio Conceição, árbitros e delegados alvo de processos disciplinares

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu esta quinta-feira instaurar uma série de processos disciplinares na sequência dos incidentes que marcaram o final do jogo FC Porto-Casa Pia, realizado no domingo, a contar para a 32.ª jornada da I Liga.

Os factos, de acordo com o comunicado daquele organismo, não foram devidamente relatados nos relatórios da equipa de arbitragem e dos delegados, pelo que os árbitros destacados para essa partida, Manuel Oliveira, Carlos Campos, Fábio Silva e Hélder Carvalho, bem como os delegados da Liga, Alexandre Bento e Faustino Santos, estão a contas com procssos disciplinares.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e Vasco Matos, adjunto do Casa Pia, também são alvo de processos agora abertos pelo Conselho de Disciplina.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, está igualmente a contas com um processo pela sua expulsão no momento dos incidentes, tendo sido ainda punido com o pagamento de uma multa no valor de 1530 euros.

Recorde o incidente: