Semana será de grandes jogos para o Sporting e Benfica

Dois clubes portugueses defrontam grandes jogos na Liga dos Campeões esta semana. O Sporting CP, 14.º classificado na competição, recebe na terça-feira, 20 de janeiro, o PSG. A equipa francesa, com vários jogadores portugueses, está em terceiro na tabela. A partida será disputada na casa dos Leões, no Estádio José Alvalade, a partir das 20h00.Na noite seguinte é a vez do Benfica disputar pontos na Liga dos Campeões. Os encarnados viajam até Turim, na Itália, para jogar contra a Juventus. A equipa italiana está no 17.º lugar da fase de liga, enquanto o Benfica é o 25.º colocado. O jogo será disputado no Juventus Stadium.Os encarnados chegaram a meio da prova sem qualquer ponto, fruto de quatro derrotas em quatro jogos. As vitórias nas duas jornadas seguintes, ambas por 2-0, frente ao Ajax, em Amesterdão, e ao Napoli, em Lisboa, devolveram a equipa à luta pelo play-off de acesso aos oitavos de final.