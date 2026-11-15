Seleção Nacional de Sub-20 é tri-campeã da Europa de Rugby e recebe elogios de Belém

A Seleção Nacional de Rugby de Sub-20 voltou a sagrar-se campeã da Europa, culminando uma prestação de excelência na competição continental. Com uma exibição marcada pela solidez defensiva, rigor tático e eficácia ofensiva, os jovens "Lobos" garantiram o lugar mais alto do pódio, confirmando o excelente momento que a modalidade atravessa em Portugal nos escalões de formação.

A conquista mereceu o reconhecimento imediato de António José Seguro que, em nota publicada no sítio oficial da Presidência da República, felicitou calorosamente os atletas, a equipa técnica e a Federação Portuguesa de Rugby (FPR) pelo triunfo alcançado.

"Esta vitória no Campeonato da Europa de Sub-20 é o reflexo do talento, da entrega e do espírito de sacrifício de uma geração que muito orgulha Portugal. Estes jovens souberam honrar a camisola nacional e demonstrar que o futuro do rugby português está assegurado", lê-se na mensagem divulgada pela Presidência da República.

O Presidente da República sublinhou ainda a importância do trabalho desenvolvido pelos clubes e pelas estruturas técnicas nacionais na formação de novos valores, reiterando o impacto positivo que estes resultados têm na projeção internacional do desporto português.

Com esta vitória , Portugal garante a o sexto troféu europeu da categoria. Os triunfos em 2024, 2025 e 2026 reeditam o tri já alcançado entre 2017, 2018 e 2019.