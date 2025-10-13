Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Seleção de Cabo Verde apurada para Mundial 2026
Seleção de Cabo Verde faz história e qualifica-se pela primeira vez para a fase final do Mundial

"Tubarões azuis" asseguram a conquista do Grupo D da qualificação africana com um triunfo por 3-0 frente a Essuatíni.
Cabo Verde qualificou-se esta segunda-feira (13 de outubro) pela primeira vez para um Campeonato do Mundo de futebol, ao assegurar a conquista do Grupo D com um triunfo por 3-0 frente a Essuatíni.

Dailon Livramento, aos 48 minutos, Willy Semedo, aos 54, e Stopira, aos 90+1, marcaram os golos da vitória dos ‘tubarões azuis’, que asseguraram o primeiro lugar do agrupamento, com 23 pontos, mais quatro do que Camarões, segundos classificados, que empataram 0-0 na receção a Angola.

Na 23.ª edição do Mundial de futebol, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Cabo Verde pode tornar-se o mais pequeno país a disputar uma fase final, destronando Trindade e Tobago, e o segundo menos populoso, apenas atrás da Islândia.

A seleção cabo-verdiana é a 19.ª seleção a assegurar a qualificação para o Mundial2026, juntando-se aos anfitriões Estados Unidos, Canadá e México.

Cabo Verde é o terceiro estreante a assegurar uma vaga entre as 48 seleções presentes no Mundial2026, juntamente com Jordânia e Uzbequistão, tornando-se na sexta nação africana apurada, depois de Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia e Gana.

Cabo Verde
Mundial 2026

