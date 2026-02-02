Seko Fofana reforça o FC Porto por empréstimo do Rennes até ao final da época

O médio costa-marfinense Seko Fofana é reforço do FC Porto por empréstimo do Rennes, de França, até ao final da temporada.Os dragões informaram, em nota no seu site oficial, que o acordo não contempla uma opção de compra no final da cedência e que a operação decorreu sem custos de intermediação.O jogador, de 30 anos, chega aos dragões após ter realizado 12 encontros pelo Rennes na presente temporada, sete deles na condição de titular.Internacional pela Costa do Marfim em 31 ocasiões, Fofana concluiu a sua formação no Manchester City e, a nível sénior, somou passagens por Inglaterra (Fulham), França (Bastia, Lens e Rennes), Itália (Udinese) e Arábia Saudita (Al Nassr e Al Ettifaq).Ao serviço do Lens, teve o período de maior destaque da carreira, tendo protagonizado a campanha do clube em 2022/23, época em que terminou no segundo lugar do campeonato francês, ficando a apenas um ponto do campeão PSG.Os bons desempenhos valeram-lhe a partida para o futebol saudita, primeiramente para o Al Nassr, onde foi companheiro dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio, e depois para o Al Ettifaq.De regresso ao futebol europeu na presente temporada, ao serviço de Rennes, o costa-marfinense não conseguiu obter um tempo de jogo regular, tendo passado por um período de lesão e participado na Taça das Nações Africanas (CAN2025).Em dia de fecho do mercado de transferências, o FC Porto garantiu o quarto reforço 'de inverno', depois de Thiago Silva, Oskar Pietuszewski e Terem Moffi, ganhando uma alternativa a Victor Froholdt no meio-campo.