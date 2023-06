SEF faz buscas na casa de Mário Costa, presidente da AG da Liga de Futebol

A residência do presidente da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Mário Costa, é um dos locais alvo de buscas realizadas esta segunda-feira no âmbito de uma investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Fonte judicial disse à agência Lusa que um dos locais de busca é a casa do presidente da Mesa da Assembleia Geral da LPFP, Mário Costa, e outro uma academia de futebol em Riba D'Ave, concelho de Famalicão, distrito de Braga.

O site do Expresso adianta que Mário Costa foi constituído arguido pelo Ministério Público, acrescentando que em causa estão suspeitas de tráfico de seres humanos.

Em comunicado, o SEF "confirma que está a decorrer uma operação, na zona do Grande Porto, para cumprimento de vários mandados de busca".

"O SEF não pode, para já, adiantar qualquer outro tipo de informação, dado que o processo se encontra em segredo de justiça. A seu tempo, serão divulgados mais detalhes. Para a operação desta manhã, o SEF empenhou um efetivo de 50 elementos", lê-se ainda no comunicado do SEF.

Entretanto, a Liga Portugal emitiu uma nota de imprensa a mostrar-se "surpreendida" pelas notícias, mas salienta que os factos relatados "em nada" estão "relacionados com cargo exercido pelo Dr. Mário Costa na Liga Portugal".

A entidade diz estar "a acompanhar a evolução das diligências, aguardando por mais dados", e que vai respeitar "sempre o princípio da presunção de inocência" e defender "também de forma intransigente os princípios de ética e transparência da instituição".