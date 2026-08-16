Saltar à corda já não é uma brincadeira: Portugal acelera no Rope Skipping

O speed segue uma lógica diferente. Aqui não há uma coreografia para avaliar: vence quem conseguir completar mais saltos dentro do tempo estabelecido. Existem provas individuais e coletivas, com durações diferentes de acordo com a disciplina e a idade dos participantes.

“É uma prova de velocidade em que se faz o maior número de saltos possível dentro daquele tempo”, resume Luís Fiúza.

O movimento é realizado alternadamente com o pé direito e o esquerdo, numa espécie de corrida no mesmo lugar, embora apenas um dos pés seja utilizado na contagem oficial. “Direito, esquerdo, direito, esquerdo. Quando chega novamente ao direito, conta mais um”, esclarece.

Há ainda o double dutch, uma das vertentes mais reconhecíveis e visualmente mais impressionantes. Dois elementos fazem rodar simultaneamente duas cordas em sentidos opostos, enquanto um terceiro salta no centro. A disciplina pode ser disputada em velocidade, mas também permite sequências de freestyle, com música, dança e movimentos acrobáticos.

“São, no mínimo, três elementos: dois estão a rodar as cordas e um está no centro a saltar. Pode ser velocidade, mas também pode haver coreografias”, explica o praticante português.

Luís Fiúza destaca igualmente o Fusion, uma disciplina de double dutch com uma forte componente de dança e espetáculo. Essa diversidade ajuda a explicar a popularidade crescente da modalidade nas redes sociais, onde as sequências rápidas, os cruzamentos de braços, os saltos duplos e triplos e as piruetas produzem vídeos curtos e visualmente fortes.

Mas o Rope Skipping está longe de ser apenas um fenómeno digital. Os Campeonatos Europeus de 2026 decorrem entre 10 e 18 de agosto, no Oslofjord Convention Center, em Melsomvik, na Noruega, reunindo provas individuais e por equipas, destinadas a atletas juniores e seniores. A competição é organizada pela European Rope Skipping Organisation, entidade europeia afiliada da International Jump Rope Union.

Segundo Luís Fiúza, Portugal está representado por cerca de 30 atletas, provenientes de vários clubes nacionais.

“Estão lá equipas de vários países europeus e Portugal está representado com 30 atletas dos vários clubes nacionais inscritos na associação”, afirma.

A participação nacional já ficou marcada por um resultado histórico: Portugal bateu o recorde europeu na prova masculina de Double Dutch Speed Sprint, de acordo com a plataforma oficial de transmissão e resultados dos campeonatos.

O atleta reconhece, contudo, que o Rope Skipping continua a ter uma dimensão reduzida em Portugal quando comparado com países onde a modalidade possui uma implantação mais forte. Sem dispor de um registo oficial, estima que a associação nacional possa enquadrar “duzentos e tal atletas”, advertindo que se trata apenas de uma aproximação baseada na participação observada nas competições.

O objetivo passa, por isso, por levar o Rope Skipping a mais escolas e clubes. Os LX Skippers têm promovido demonstrações e workshops destinados a atrair novos praticantes, sobretudo entre crianças e jovens.

“Temos feito muitos workshops em escolas para cativar alunos e levá-los a começar a praticar este desporto”, conta Luís Fiúza, acrescentando que a maior concentração de atletas se encontra atualmente no Norte do país.

“Em Lisboa estamos a crescer, mas precisamos de muito mais gente”, admite.