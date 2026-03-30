Rute Costa e Bárbara Lopes regressam à convocatória da seleção nacional feminina

A guarda-redes Rute Costa e a defesa Bárbara Lopes, ambas do Torreense, estão de regresso às convocadas da seleção nacional feminina de futebol, para os encontros com a Letónia e a Eslováquia, de apuramento para o Mundial2027, que foram esta segunda-feira divulgadas na Cidade do Futebol, em Oeiras.Em relação aos dois primeiros encontros de qualificação e do Grupo B3 da Liga das Nações, o selecionador nacional Francisco Neto deixou de fora a guarda-redes Patrícia Morais, do Sporting de Braga, e Telma Encarnação, do Sporting, ambas lesionadas, fazendo regressar as duas jogadoras do Torreense, sendo que a avançada leonina já tinha sido dispensada do último estágio, no início do mês, substituída por Alícia Correia.Francisco Neto considera que manter o núcleo duro da seleção “é o caminho normal de valorizar quem está”, referindo que as duas jogadoras que saíram “estão ainda numa fase de recuperação”, com Patrícia Morais a lesionar-se recentemente numa mão e Telma Encarnação numa fase ainda de regresso à competição.“São as 25 que nos fazem mais sentido nesta altura”, assumiu, em conferência de imprensa, considerando que “há muito bom trabalho a ser feito em Portugal”, como prova a última final da Taça da Liga, na qual o Torreense bateu o Valadares Gaia (1-0).Depois de ter vencido em casa a Finlândia (2-0) e a Eslováquia (4-0), Portugal tem agora dois jogos fora, na Letónia, em 14 de abril, em Riga, e na Eslováquia, em 18 de abril, em Presov, com Francisco Neto a dizer que “o objetivo será sempre lutar pelos três pontos nos dois jogos”.“Não fica nada matematicamente fechado se nós ganharmos os nossos dois e a Finlândia também ganhar os seus dois jogos. Temos de continuar focados no resto da fase de qualificação”, assumiu.Francisco Neto diz que os dois próximos jogos são “num contexto diferente”, pois Portugal fez os dois primeiros em casa e agora vai jogar como visitante.“A Eslováquia apresenta níveis sempre superiores quando joga em casa. A Letónia, apesar de ser pote 4, é preciso ter muito cuidado. Também fez uma dupla jornada fora, marcou golos nos dois jogos, foi altamente competitiva, com a Eslováquia merecia o empate. Não foi uma equipa que se fechou muito. Vamos ver que tipo de abordagem vão ter contra nós”, referiu.Francisco Neto reforçou que “são duas equipas a jogar em casa, junto dos seus adeptos, que apresentam sempre um perigo maior”.“Temos de manter o mesmo espírito e a mesma seriedade do primeiro estágio e assim as coisas vão correr bem”, assegurou.Portugal lidera o Grupo B3 da Liga das Nações com seis pontos, mais três do que Finlândia e Eslováquia, com a Letónia ainda sem pontos.Os três primeiros classificados apuram-se para os play-offs de apuramento para o Mundial2027, com o primeiro posicionado a assegurar a subida à Liga A e a garantir o estatuto de cabeça de série na primeira eliminatória da qualificação final para o torneio que se disputa no Brasil. Lista das 25 convocadas:- Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo da Corunha, Esp), Rute Costa (Torreense) e Sierra Cota-Yarde (AFC Toronto, Can).- Defesas: Bárbara Lopes (Torreense), Beatriz Fonseca (Sporting), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Daniela Areia Santos (Valadares Gaia), Diana Gomes (Benfica) e Joana Marchão (Servette, Sui).- Médios: Andreia Bravo (Sporting), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Al Nassr, Ara), Dolores Silva (Levante, Esp), Fátima Pinto (Estrasburgo, Fra), Francisca Nazareth (FC Barcelona, Esp), Nádia Bravo (Sporting de Braga), Pauleta (Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus, Ita).- Avançadas: Ana Capeta (Juventus, Ita), Carolina Santiago (Sporting), Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al Hilal, Ara) e Lúcia Alves (Benfica).