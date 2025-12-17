Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Rui Borges, treinador do Sporting
Rui Borges, treinador do Sporting ESTELA SILVA/LUSA
Desporto

Rui Borges pede Sporting preparado para agressividade do Santa Clara no jogo para a Taça de Portugal

O treinador disse esperar "dificuldades" no jogo frente ao Santa Clara, em Ponta Delgada, nos oitavos de final da Taça de Portugal. "É uma equipa intensa e competitiva em casa, bastante agressiva".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Sporting tem de estar preparado para a intensidade e agressividade que o Santa Clara irá colocar no encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, alertou esta quarta-feira, 17 de dezembro, o treinador Rui Borges.

“É sempre um campo difícil. O Santa Clara tem poucos golos sofridos em casa no campeonato e isso dita a organização deles. É uma equipa intensa e competitiva em sua casa, bastante agressiva. Esperam-nos dificuldades dentro das que nós já tivemos no jogo do campeonato”, disse, na conferência de imprensa de antevisão.

Esse duelo a contar para a 11.ª jornada da I Liga, que terminou com uma polémica vitória ‘leonina’ por 2-1, com um golo de Morten Hjulmand aos 90+4, na sequência de um pontapé de canto mal atribuído, foi várias vezes recordado nesta antevisão.

“A estabilidade emocional é sempre importante. São coisas naturais do jogo, duas equipas a querer ganhar. Aquele jogo já passou e amanhã [quinta-feira] serão duas equipas a querer passar aos ‘quartos’. Quem passar, sabe que jogará em casa. São fatores que podem motivar um jogo aceso, mas na parte positiva, da intensidade. Penso que o Santa Clara é a equipa com mais cartões no campeonato, dita bem a agressividade que mete no jogo. Temos de estar preparados para ela”, considerou.

Fruto das lesões no plantel, Rui Borges necessita de fazer alterações na equipa, o que o mantém “confortável”, e confirmou a aptidão de Hjulmand, não “a 100%”, após sintomas de doença o terem afastado da goleada na receção ao AVS (6-0).

“As oportunidades não se tratam de ser um jogo da Taça de Portugal, mas sim do momento em si, da disponibilidade dos jogadores e do que pretendemos para um jogo. Somos os detentores do título, queremos muito continuar com ele e faremos tudo para seguir em frente na competição. Independentemente de quem jogue, os jogadores que treinam connosco sabem o que têm de fazer e sabem que poderão ter uma oportunidade. Eles estão à espera, como tantos outros estiveram”, frisou.

Presidente do Sporting anunciou recandidatura

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, anunciou na segunda-feira a sua recandidatura ao cargo para o quadriénio 2026-2030, em eleições marcadas para março do próximo ano, e Rui Borges entendeu ser “uma boa notícia” para o clube.

“Para já, acho que sou o homem certo na missão. O trabalho tem correspondido a tudo o que era, pelo menos, expectável. Agora, ainda existe muito para conquistar e lutar. Quero continuar a ganhar e ficar na história do Sporting, que assim seja por muitos anos. Sinto-me feliz, estou bem e muito motivado”, assegurou o treinador.

O Sporting, segundo na I Liga, visita o Santa Clara, 12.º na I Liga, pelas 18:45 de quinta-feira, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.

Rui Borges, treinador do Sporting
Frederico Varandas anuncia recandidatura à presidência do Sporting
Sporting
Santa Clara
Taça de Portugal
Rui Borges

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt