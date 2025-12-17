Rui Borges pede Sporting preparado para agressividade do Santa Clara no jogo para a Taça de Portugal

O Sporting tem de estar preparado para a intensidade e agressividade que o Santa Clara irá colocar no encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, alertou esta quarta-feira, 17 de dezembro, o treinador Rui Borges.“É sempre um campo difícil. O Santa Clara tem poucos golos sofridos em casa no campeonato e isso dita a organização deles. É uma equipa intensa e competitiva em sua casa, bastante agressiva. Esperam-nos dificuldades dentro das que nós já tivemos no jogo do campeonato”, disse, na conferência de imprensa de antevisão.Esse duelo a contar para a 11.ª jornada da I Liga, que terminou com uma polémica vitória ‘leonina’ por 2-1, com um golo de Morten Hjulmand aos 90+4, na sequência de um pontapé de canto mal atribuído, foi várias vezes recordado nesta antevisão.“A estabilidade emocional é sempre importante. São coisas naturais do jogo, duas equipas a querer ganhar. Aquele jogo já passou e amanhã [quinta-feira] serão duas equipas a querer passar aos ‘quartos’. Quem passar, sabe que jogará em casa. São fatores que podem motivar um jogo aceso, mas na parte positiva, da intensidade. Penso que o Santa Clara é a equipa com mais cartões no campeonato, dita bem a agressividade que mete no jogo. Temos de estar preparados para ela”, considerou.Fruto das lesões no plantel, Rui Borges necessita de fazer alterações na equipa, o que o mantém “confortável”, e confirmou a aptidão de Hjulmand, não “a 100%”, após sintomas de doença o terem afastado da goleada na receção ao AVS (6-0).“As oportunidades não se tratam de ser um jogo da Taça de Portugal, mas sim do momento em si, da disponibilidade dos jogadores e do que pretendemos para um jogo. Somos os detentores do título, queremos muito continuar com ele e faremos tudo para seguir em frente na competição. Independentemente de quem jogue, os jogadores que treinam connosco sabem o que têm de fazer e sabem que poderão ter uma oportunidade. Eles estão à espera, como tantos outros estiveram”, frisou. .Presidente do Sporting anunciou recandidatura. O presidente do Sporting, Frederico Varandas, anunciou na segunda-feira a sua recandidatura ao cargo para o quadriénio 2026-2030, em eleições marcadas para março do próximo ano, e Rui Borges entendeu ser “uma boa notícia” para o clube.“Para já, acho que sou o homem certo na missão. O trabalho tem correspondido a tudo o que era, pelo menos, expectável. Agora, ainda existe muito para conquistar e lutar. Quero continuar a ganhar e ficar na história do Sporting, que assim seja por muitos anos. Sinto-me feliz, estou bem e muito motivado”, assegurou o treinador.O Sporting, segundo na I Liga, visita o Santa Clara, 12.º na I Liga, pelas 18:45 de quinta-feira, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga..Frederico Varandas anuncia recandidatura à presidência do Sporting