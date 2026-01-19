Rui Borges pede responsabilidade e coragem ao Sporting contra o PSG

O treinador Rui Borges pediu esta segunda-feira, 19 de janeiro, responsabilidade e coragem ao Sporting na receção aos franceses do Paris Saint-Germain, a contar para a sétima e penúltima ronda da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.“Respeitamos quem está do outro lado e percebemos que vamos ter dificuldades, mas temos de as encarar com motivação enorme, para demonstrar o que somos e para que os clubes olhem para nós de forma diferente. Somos uma grande equipa, onde o coletivo é a ‘estrela’. Estamos supermotivados. Teremos de continuar a ser muito corajosos, mas acima de tudo muito responsáveis”, considerou o treinador.Em conferência de imprensa de antevisão à partida, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Rui Borges lembrou que o recinto tem sido a fortaleza dos lisboetas, com demonstrações de maturidade, ideia e personalidade, que quer repetir neste jogo.“A equipa tem dado uma resposta enormíssima na Liga dos Campeões, com uma maturidade enorme. Jogamos em nossa casa, onde defrontamos grandes equipas e temos vencido. O Paris Saint-Germain bate as estatísticas todas no campeonato e, na Liga dos Campeões, é a equipa com mais posse, passes e golos. Teremos de perceber como podemos criar algum perigo ao rival. Acredito que eles olham para o Sporting com respeito, por tudo o que nós temos sido capazes de fazer”, vincou.O Paris Saint-Germain é o detentor do troféu e Rui Borges apontou que, a par de Bayern Munique e Arsenal, é “a melhor equipa da Europa”, para a qual poderá já contar com os regressos de Diomande e Pedro Gonçalves, embora sem certezas.“A dormência já está a passar, já começo a sentir os dedos. Já temos o Debast e o Daniel Bragança, esta semana podemos ter Diomande e Pedro Gonçalves. Torna a equipa mais capaz e forte, com muita coragem. É um desafio enorme para todos. Independentemente de quem jogue, estará motivadíssimo para dar uma resposta e ajudar esta equipa. O Sporting tem dado uma demonstração de grandeza deste coletivo e amanhã [terça-feira] continuará a ser da mesma maneira”, expressou.Apesar de já ter alguns regressos, o lote de lesionados continua extenso e Morten Hjulmand permanece de fora, por castigo, mas Rui Borges sente os seus pupilos confiantes, algo que ficou patente no triunfo por 3-0 face ao Casa Pia, na I Liga.“Estamos lá uns para os outros. Eles são dessa fibra, querem dar o seu melhor e valorizar o colega que não está. A equipa vai tornar-se cada vez mais forte com o regresso de quem está fora. Se há coisa que não preciso para este jogo, é motivá-los. Queremos entrar no jogo para vencer, é isso que o Sporting fará em qualquer jogo, independentemente do adversário”, assegurou o transmontano, de 44 anos..Luis Enrique espera um jogo “excecional e bonito”O treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, afirmou esperar um jogo “excecional e bonito, mas difícil”, contra um Sporting que é “muito completo”, na sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.“O jogo que eu espero para amanhã [terça-feira] é um jogo excecional, bonito, perante o Sporting que é sempre complicado, que tem jogadores de qualidade e que gosta de ter a bola. Vai ser muito difícil. O objetivo é ganhar e garantir, praticamente, a qualificação para os oitavos”, referiu o técnico espanhol.O treinador dos parisienses confessou “gostar muito” do Sporting, descreveu os ‘leões’ como sendo uma equipa “muito bem trabalhada” e com “personalidade”, deixando o aviso aos seus jogadores de que será “muito difícil” vencer em Alvalade.“Gosto muito do Sporting. É uma equipa muito bem trabalhada, que ganhou a dobradinha no ano passado, este ano tem 10 pontos na Champions e está em segundo na I Liga. Gosto muito do que fazem com a bola. Tem personalidade para jogar desde trás. A personalidade que tiveram em ir a casa do Bayern e jogar ‘olhos nos olhos’, estiveram muito tempo a ganhar”, lembrou.Desta forma, o técnico espanhol espera “apanhar uma equipa muito completa, que sabe jogar muito bem, com e sem bola”, pelo que os jogadores do PSG terão de estar “atentos e motivados, porque vai ser muito difícil ganhar este jogo”.Luis Enrique destacou ainda a “sorte” de contar com quatro jogadores portugueses na equipa – Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos e Vitinha –, salientando que Nuno Mendes é alguém que “já conhecia” desde os tempos em que era selecionador espanhol e que a ausência de João Neves por lesão “não é grave” e deve-se à vontade de “não correr riscos” com nenhum jogador.O técnico abordou, também, as possibilidades de a seleção das quinas vencer o Mundial2026, afirmando que Portugal é “um dos favoritos” e que espera que o torneio seja conquistado pela Espanha, mas dizendo que “se não acontecer, que ganhe Portugal”.Já Nuno Mendes, de regresso à casa na qual foi formado, referiu que o Sporting está a “fazer uma boa época” e que tem “capacidade para lutar por todos os títulos em Portugal”.“O Sporting está a fazer uma boa época, tem muita qualidade, com jogadores de alto nível. Penso que vai ser um jogo difícil, como todos os jogos da ‘Champions’. O Sporting vai entrar para ganhar e nós vamos tentar fazer o mesmo. O Sporting tem capacidade para lutar por todos os títulos em Portugal, tem jogadores de grande qualidade e um treinador com muita qualidade também”, referiu o internacional português.O lateral apontou que o PSG pode “ser favorito e perder”, alertou que é “importante encarar o jogo com o máximo profissionalismo, com máximo respeito e com alta intensidade”, e admitiu que ficará “contente” se for aplaudido pelo público ‘leonino’, deixando o desejo de encontrar os ‘leões’ numa fase mais adiantada da prova e de ver o seu antigo clube “recuperar os pontos de desvantagem para o FC Porto e a ganhar o campeonato”.“Espero que seja um Sporting que queira jogar, como eu tenho visto nos últimos jogos, que gosta de ter bola, que arrisca, que vai disputar o jogo para poder ganhar e isso vai tornar o jogo mais interessante e mais renhido. Espero que o Sporting passe a fase de liga e que chegue até à final. Espero que possamos jogar contra o Sporting na final, se fosse possível. Seria complicado, mas o Sporting tem tudo para fazer uma boa caminhada na Champions e desejo-lhes a maior sorte”, vincou.. O Sporting, 14.º colocado, com 10 pontos, recebe o Paris Saint-Germain, terceiro, com 13, a partir das 20:00 de terça-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sétima jornada da Liga dos Campeões, com a arbitragem do inglês Anthony Taylor.