Rúben Amorim testa positivo à covid-19

Há mais três jogadores do Benfica infetados

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, testou positivo para a covid-19 e não irá orientar a equipa na próxima sexta-feira no jogo frente ao Santa Clara, a contar para a 17ª jornada do campeonato.

O treinador, tal como Tabata e Gonçalo Inácio, que também estão infetados, falhará ainda o jogo da Taça de Portugal, com o Leça (dia 11)

De referir que se trata de mais um caso de reincidência, uma vez que Rúben Amorim já tinha testado positivo ao novo coronavírus em setembro de 2020, aquando do surto na Academia na pré-temporada, que levou a equipa a isolar-se num estágio no Algarve. O técnico está assintomático, pelo que terá de cumprir um isolamento de sete dias, segundo as novas normas da DGS.

De acordo com o jornal O Jogo, Manuel Ugarte, que também tinha acusado positivo, já treinou esta quarta-feira, depois do período de isolamento.