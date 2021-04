Rúben Amorim suspenso por 15 dias, pode falhar três jogos

Ruben Amorim foi suspenso por quinze dias e multado em 6375 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação, na sequência da expulsão, após o jogo do Sporting com o Famalicão.

O treinador do Sporting fica assim de fora até 26 de abril, não podendo estar no banco frente a Farense, Belenenses SAD e talvez Sp. Braga - o jogo com os guerreiros está marcado para o dia 25, mas a jornada ainda não foi remarcada como é habitual. O castigo pode ficar em suspenso se o Sporting recorrer da decisão, o que deverá acontecer segundo soube o DN.

O final da partida da 26.ª jornada da I Liga, no último domingo em Alvalade acabou empatado (1-1) e com o treinador leonino a dirigir-se ao árbitro, acabando por ver o cartão vermelho.

Segundo o relatório do árbitro, o treinador leonino "foi considerado expulso por palavras injuriosas dirigidas à equipa de arbitragem, proferidas no final do jogo, tendo dito: "Vai para o c******, vai-te f*****, conseguiste o que querias"". Palavras que o treinador garantiu não ter dito, soube o DN.

Depois de notificado do castigo e do conteúdo do relatório na segunda-feira, o técnico contestou-o por escrito, garantindo que não usou "as expressões proferidas", mas não escapou à mão pesada da disciplina, que terá tido em conta que esta já foi a quarta expulsão do jovem treinador.

"Analisada a defesa apresentada, este Conselho de Disciplina - Secção Profissional entende que não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais, pelo que se confirma a factualidade neles descrita, com as consequências disciplinares previstas no Regulamento Disciplinar", pode ler-se no documento do CD.

Quanto a Hugo Viana, foi aberto um processo disciplinar.

Dúvida desfeita: Sexto amarelo de Palhinha...

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta terça-feira que o cartão amarelo visto por Palhinha no decorrer do encontro com o Famalicão, do passado domingo, é o sexto do médio no campeonato.

O agora internacional português viu o quinto cartão no Bessa, frente ao Boavista, antes do dérbi com o Benfica, sendo punido com uma partida de castigo pelo CD, decisão essa que foi suspensa após uma providência cautelar apresentada no Tribunal Central Administrativo do Sul.

Em março passado, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) manteve o cartão, mas a sanção decorrente, de um jogo de suspensão, ficou sem efeito. Ou seja, Palhinha é provavelmente o único jogador que não cumpriu qualquer jogo de castigo depois de ver cinco amarelos na I Liga.

Miguel Cardoso (Rio Ave) suspenso por oito dias por gesto obsceno

Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, foi suspenso por oito dias, pelo gesto obsceno no jogo com o Boavista. O técnico fez dois "piretes" na direção do banco axadrezado quando sofreu o empate (3-3). Por isso foi castigado e multado em 2805 euros pelo Conselho de Disciplina.

Já Fary, dirigente do Boavista, foi suspenso por 21 dias e multado em 2104 euros por provocações e participação na confusãao generalizada no final do encontro da 26.ª jornada da I Liga. E Jorge Couto (Boavista) foi suspenso 15 dias e multado em 3507 euros.