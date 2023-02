Rúben Amorim quer jogadores a pensar que um jogo de tudo ou nada

Rúben Amorim, treinador do Sporting, quer acabar com o jejum de vitórias frente ao FC Porto , que já vai em sete jogos, dos quais derrotas nos últimos quatro. "O que já passou, não entra nas contas, agora pensamos é iniciar uma nova fase onde conseguimos vencer o FC Porto", assumiu, recusando a ideia que esse facto vai ter influência na partida: "Eles mal veem futebol, quanto mais as estatísticas sobre futebol."

O técnico leonino admite que olhando para os últimos clássicos, considera que a sua equipa tem "jogado bem". "Estamos a evoluir nos jogos grandes, mas temos de juntar as exibições aos resultados, é dessa forma que eu olho para aquilo que se passou. E estou convencido de que amanhã podemos dar a volta a essa situação."

Nesse sentido, assumiu que será "um jogo muito competitivo" entre duas equipas que "têm sempre de vencer" e admitiu que ninguém pode perder tendo em conta a classificação atual da I Liga e o atraso que ambos têm para o líder Benfica. "De certeza que as duas equipas vão querer ganhar, mas também vão ter respeito pela outra Vamos apresentar um onze para sermos superiores e vencermos o jogo", disse, recusando a ideia de que será um jogo mais aberto do que os últimos.

Questionado sobre o facto de a revolta dos seus jogadores após a final da Taça da Liga perdida para o FC Porto há cerca de duas semanas, Rúben Amorim respondeu de forma curiosa: "Temos de focar-nos nas tarefas que temos de cumprir e aprender a lidar com todos os momentos do jogo. A revolta não serve de muito quando não é aplicada com cabeça. Eles têm de pensar que se não ganharmos é o fim do mundo. Afinal, este jogo será o tudo ou nada. É assim que temos de levar o resto do campeonato."

O facto de poder contar com o avançado Paulinho, que viu suspenso pelo tribunal o castigo que tinha de cumprir no clássico, não leva Amorim a dizer que será ele o titular: "É mais uma opção, mas não vou revelar nada do nosso onze", disse, não adiantando igualmente se os reforços podem ser lançados. "Eles têm feito um bom trabalho, estão aptos para jogar. A única dúvida poderá ser o St. Juste, que passou mal a noite. Vamos ver se recuperar. Vou deixar algumas incertezas do lado do Sporting", disse já depois de ter sido desafiado a falar das ausências do lado do FC Porto, nomeadamente, a de Otávio: "Se não joga o Otávio, pode jogar o Pepê, o Grujic ou outro jogador. Será um adversário forte, da mesma maneira que é sempre um Sporting forte, jogue quem jogar."

Amorim admitiu que Otávio é "um jogador importante", mas sobre o facto de o jogo poder ser mais calmo tendo em conta a ausência do médio, com quem tem havido momentos de conflito nos últimos clássicos, disparou: "Se Deus quiser, não haverá casos. Queremos jogar futebol e ganhar, tal como o FC Porto. Se formos focados naquilo que se pode fazer contra a arbitragem, não é o caminho."