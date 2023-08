Rúben Amorim considera que erro dos videoárbitros não 'belisca" triunfo do Sporting

O técnico do Sporting assumiu sexta-feira que o primeiro golo de Paulinho, que de acordo com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol devia ter sido invalidado, não belisca a vitória sobre o Casa Pia (2-1).

"Hoje foi um caso muito grave e alguém errou. Tenho de comentar porque senão parecia que me estava a esconder. Foi um golo que não devia ter sido validado, mas não deve beliscar a vitória, porque tivemos mais oportunidades", assumiu Ruben Amorim, em conferência de imprensa após o jogo de abertura da segunda jornada da I Liga de futebol, disputado em Rio Maior.

Apesar do lance, Amorim considera que não se pode "dizer que o Casa Pia foi prejudicado", elogiando a "velocidade" com que o comunicado do Conselho de Arbitragem foi emitido e acrescentando que "deveria acontecer mais vezes".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O técnico dos 'leões' reconheceu que estaria "revoltado" se fosse ao contrário, lamentando a situação, mas garantindo que o Sporting não tem "qualquer tipo de culpa nesse sentido".

Questionado sobre o lance, o técnico do Casa Pia preferiu não se alongar sobre o tema.

"Quando o Conselho de Arbitragem admite o erro, não vale a pena estarmos a comentar. Houve uma falha técnica, foi assumido e agora não há nada a fazer. Como treinador, só posso dizer que não consigo voltar atrás", começou por dizer Filipe Martins, que sublinhou "não valer a pena perder tempo com isso" e frisou ter a certeza de que não foi um erro propositado.

"Tenho a certeza que as duas pessoas que estavam no VAR não o fizeram propositadamente", justificou, mostrando-se frustrado pelo que "foi a exibição e o sentimento de que podia ter pontuado", até "mais do que a situação do lance".

De acordo com o CA, o primeiro golo do avançado 'leonino' foi mal validado e os videoárbitros Hugo Miguel e Rui Soares vão ficar suspensos.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, o CA da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinalou o "erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo", no "lance do primeiro golo do jogo Casa Pia-Sporting".

"Ao invés de ser colocado no pé do avançado do Sporting [Paulinho] foi no ombro o que conduziu a um erro de análise. O golo não devia ter sido validado uma vez que o jogador encontrava-se fora de jogo por nove centímetros", afirmou o CA da FPF, após o final do encontro disputado em Rio Maior.

Com este triunfo, de resto, o Sporting subiu provisoriamente à liderança do campeonato, com seis pontos conquistados em duas jornadas.

Já o Casa Pia ocupa provisoriamente o terceiro lugar, com três pontos.