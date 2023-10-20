Rúben Amorim assume objetivo de vencer Taça de Portugal "já este ano"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, assumiu esta sexta-feira o objetivo de vencer a Taça de Portugal de futebol "já este ano" e vai, por isso, apresentar frente ao Olivais e Moscavide uma equipa que "poderia jogar no campeonato"..Em conferência de imprensa, que decorreu no Estádio José Alvalade, o técnico lembrou que a final da Taça de Portugal "é um momento importante na carreira dos jogadores" e "se calhar o dia mais especial", exceto quando são campeões, pelo que não vai facilitar nas escolhas.."Estaria a mentir se dissesse que não temos muita vontade de fazer o pleno em termos de competições em Portugal. Nós temos, eu tenho, e daí serem todos convocados, mesmo contra uma equipa do distrital. Vamos apresentar uma equipa forte, queremos muito vencer a prova e que seja já este ano", assumiu o treinador dos 'verde e brancos'..Nesse sentido, revelou que St. Juste e Trincão "estão aptos, foram convocados e poderão ser utilizados" no sábado, no encontro da terceira eliminatória, ao contrário de Morita, que "vai ficar de fora porque fez dois jogos" pela seleção japonesa e "levou uma pancada", e de Diomande, a cumprir castigo após a expulsão frente ao Arouca, encontro da I Liga..Por isso, garantiu, os 'leões' vão "apresentar uma equipa que, se houvesse jogo para o campeonato, poderia ser a mesma" e que a rotatividade do plantel será feita a pensar "apenas em ganhar" e não para "mostrar este ou aquele".."Vamos ter um calendário apertado, toda a gente vai ser utilizada. Mas vão ver amanhã [sábado], quando olharem para o onze [inicial], que esta equipa podia jogar num jogo do campeonato e seria para vencer, como sempre", destacou o técnico..Quanto à motivação para defrontar uma equipa dos campeonatos distritais, Rúben Amorim admitiu que a derrota sofrida na época passada com o Varzim, da Liga 3, "serviu de lição" e que isso "foi falado" durante a semana com os jogadores, que conhecem a sua exigência.."Os nossos jogadores sabem que têm um treinador que, se facilitarem num jogo, podem não jogar no próximo. A motivação tem de estar sempre lá, porque eles estão a lutar por um lugar e não podem facilitar", advertiu..No final, sem revelar a equipa que vai jogar de início, deixou transparecer que Trincão e St. Juste poderão ser titulares.."Vamos ter em atenção os minutos, mas também temos de olhar para o jogo em si. Se virmos que o ritmo não está tão alto, deixamos mais tempo. Esses jogadores não vão ultrapassar a carga que têm de fazer, mas poderão fazer os 90 minutos", admitiu..O Sporting visita o Olivais e Moscavide no sábado, em partida de terceira eliminatória da Taça de Portugal, com início previsto para as 20:45, no Estádio José Gomes, na Amadora, e arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém..A equipa orientada por Rúben Amorim estreia-se na competição em 2023/24, enquanto o conjunto da I Divisão distrital da AF Lisboa, que recebe os 'leões' em casa emprestada, já afastou o Real (2-1, fora), na primeira eliminatória, e Os Sandinenses (3-1, fora), na segunda.