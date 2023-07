Ronaldo vê golo anulado e Al Nassr empata na Taça dos Campeões árabes

O Al Nassr empatou frente ao Al Shabab (0-0), na primeira ronda do grupo C da Taça dos Campeões dos Clubes Árabes, com o técnico luso Luís Castro a lançar o 'astro' Cristiano Ronaldo só na segunda parte.

Neste embate entre emblemas sauditas, o capitão da seleção portuguesa foi a jogo aos 62 minutos, e ainda viu um golo de belo efeito que apontou ser anulado por fora de jogo, tendo o nulo persistido no marcador até ao final.

Mauvais résultat d"Al Nassr dans la phase de poule ... Toujours le même problème : une animation offensive inexistante. Ronaldo jamais servi seul en 9 devant Talisca, ça marchera jamais ... vite Sadio ...



Sinon pq Ronaldo a joué hier et sacrifié ce match ? pic.twitter.com/dM1xoOryI3 - Paulinhooo l"aigri (@PaulPoguy) July 28, 2023

Os reforços Alex Telles e Seko Fofana também foram suplentes utilizados, tal como Talisca, outra das estrelas da equipa orientada por Luís Castro, na primeira partida oficial do Al Nassr da nova época.

Na liderança do grupo C está o Zamalek, do Egito, que goleou hoje o Monastir, da Tunísia, por 4-0.