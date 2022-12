Jornal espanhol diz que Ronaldo vai jogar na Arábia Saudita a partir de janeiro

Cristiano Ronaldo vai mesmo jogar na Arábia Saudita, segundo garante esta segunda-feira o jornal espanhol Marca. O internacional português vai vestir a camisola do Al Nassr já a partir de 1 de janeiro. Segundo o DN apurou o acordo ainda não está fechado, mas poderá vir a estar em breve, tendo em conta que é a única proposta que CR7 recebeu desde que é um jogador livre.

O contrato tem a duração de duas temporadas e meia. Ronaldo, de 37 anos, irá ganhar cerca de 200 milhões de euros/época, sendo que o contrato envolve inúmeros incentivos financeiros através da publicidade, ou seja, uma transferência que irá fazer do português o atleta mais bem pago do mundo, segundo se pode ler no jornal espanhol.

¡¡Cristiano, caso cerrado!!



https://t.co/il5bLECe5E Informa @jfelixdiaz - MARCA (@marca) December 5, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A poucos dias do arranque do Mundial 2022, foi anunciada a rescisão entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United, após uma entrevista polémica, na qual o jogador português disse sentir-se traído pelo clube da Premier League.

O Al Nassr é treinado pelo francês Rudi Garcia e no clube jogam o ex-benfiquista Anderson Talisca, o ex-portista Vincent Aboubakar, e o guarda-redes colombiano David Ospina, antigo lateral esquerdo do Vitória de Guimarães.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo de Portugal nos oitavos-de-final, frente à Suíça, o selecionador Fernando Santos disse não saber se a notícia que aponta Ronaldo ao Al Nassr é verdade: "Não sei, não falei com ele com isso. Falei com os jogadores mas não tem nada a ver com essa questão. Nem sabia, soube há bocadinho. É uma decisão dele, uma questão dele, que está completamente focado no Mundial, em ajudar a equipa."