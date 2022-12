Fernando Santos já viu as imagens do desabafo de Ronaldo e não gostou nada

Fernando Santos admitiu hoje que já viu as imagens do desabafo de Cristiano Ronaldo e que não "gostou nada" do que viu e ouviu, mas garantiu que o assunto foi "resolvido em casa" e recusou dizer se vai manter o jogador como capitão e a titular no jogo com a Suíça (terça-feira, às 19.00), nos oitavos de final do Mundial 2022.

Na sexta-feira, Portugal perdeu com a Coreia do Sul (2-1), num jogo em que Cristiano Ronaldo foi substituído aos 65 minutos. Nessa altura, segundo é possível ver pelas imagens televisivas o capitão atirou: "Estás com uma pressa do cara*** para me tirar, fo***." Um desabafo que parecia destinado ao selecionador e rapidamente se tornou viral. Questionada sobre isso o técnico garantiu que o jogador saiu chateado com um sul-coreano, algo que o jogador confirmou depois, num esclarecimento em que garantiu que a irritação era com o adversário que insistia numa saída rápida.

A explicação de CR7 não convenceu. Questionado sobre isso hoje, na antevisão do jogo com a Suíça, Santos dividiu a situação em duas partes e admitiu o desconforto com o dito desabafo: "Quando acabou o jogo, fui ao flash e depois segui para a conferência. Repito: no campo, não ouvi nada, ele estava muito longe e só ouvi a discutir com o jogador da Coreia do Sul. Se já vi as imagens? Vi. Se gostei? Não, não gostei nada. Foi resolvido dentro de casa. A partir daí, esses assuntos resolvem-se em casa e a partir daí é pensar no jogo de amanhã, para o qual todos estão focados."

Mantém a confiança nele como capitão? Vai ser titular? "Só dou a equipa aos jogadores no estádio, sempre foi assim desde que cheguei. De resto, o assunto está terminado, resolve-se dentro de casa e toda a gente está disponível", respondeu o selecionador, esquecendo, por momentos que tem Nuno Mendes e Danilo indisponíveis por lesão.

Já sobre Ronaldo ir para o Al Nassr da Arábia Saudita, o selecionador disse não saber. "Não sei, não falei com ele com isso. Falei com os jogadores mas não tem nada a ver com essa questão. Nem sabia, soube há bocadinho. É uma decisão dele, uma questão dele, que está completamente focado no Mundial, em ajudar a equipa."

Quem é favorito no Mundial 2022? "Portugal."

Voltando ao jogo dos oitavos... Fernando Santos lembrou que o adjunto do selecionador suíço disse com "toda a autoridade" que "a Suíça era favorita" no duelo com Portugal. E é também esse o sentimento no seio do balneário português: "Quando se passa aos oitavos estamos cada vez mais perto de sermos favoritos. Obrigação temos sempre, mal seria, porque jogamos por Portugal. É muito bom sentir essa adrenalina. Queremos ganhar e queremos muito."



O engenheiro não tem especial "gozo" pelo chamado mata-mata e analisou o desaire com a Coreia do Sul. "Cheguei à conclusão que na primeira parte jogámos mesmo bem. Não foi excelente, mas fomos penalizados por um golo num canto. Na segunda parte já não conseguimos ser tão assertivos, mas continuámos bem e fomos penalizados por outro detalhe. Os detalhes marcam a grande diferença, muito mais num jogo como o da Suíça", avisou, sem querer valorizar as sondagens que questionam a titularidade de CR7: "Em consciência coloco sempre em campo a equipa que deve jogar. Estou bem com a vida. O único pensamento que tenho desde que cheguei, em 2014, é servir Portugal o melhor possível."



A seleção suíça afastou Portugal da final four da Liga das Nações já este ano e por isso os portugueses estão mais do que avisados para a qualidade dos helvéticos, que "jogam juntos há muito tempo", "são muito organizados" e "conhecedores do jogo". E, segundo o técnico nacional, basta olhar para o jogo com a Sérvia. "A perder por 2-1 nunca perdeu o Norte, encarou o jogo com serenidade. Espero uma Suíça que sabe muito bem o que quer. Não os considero defensivos. É uma equipa que sistematicamente sai em posse, nunca tem a tentação de bater longo, não é uma equipa de vertigem como dava jeito à Coreia. É uma equipa que procura sair a jogar para usar todas as suas armas", elogiou Santos, lembrando que é preciso erradicar os erros.

Fernando Santos elogiou ainda Rafael Leão, "um jogador de eleição, tem um potencial enorme e vai ter uma carreira fortíssima", que tem feito "um esforço fantástico" nos treinos, para "contrariar as dificuldades normais de quem joga num clube onde tem uma determinada liberdade e onde não equilibra tanto o jogo".

Questionado sobre a falta de regularidade nas conquistas, lembrou o "hiato muito longo, apesar da qualidade" após o Mundial 1966 e a mudança de paradigma: "Há 20 anos que estamos sempre nas fases finais. Mas isso é a história do futebol. Com exceção da Espanha, que foi a equipa que fez mais, os outros chegaram tanto como nós. Pensando semana a semana, vamos diminuindo as equipas. Hoje temos uma maior probabilidade de chegar à final e ganhar."

Olhando para os oitavos e para quem já passou aos quartos de final, quem é favorito no Mundial 2022? "Portugal." E a seleção que mais tem gostado até agora? "Portugal."

Jogadores têm treinado grandes penalidades

Rúben Dias confessou que os jogadores treinaram penáltis desde o início da concentração para o Mundial 2022, porque sempre acreditaram que iam passar a fase de grupos e chegar à fase a eliminar onde o desempate por grandes penalidades pode acontecer. O defesa central garantiu que a equipa te, "consciência que não há espaço para cometer erros" e que será um jogo a "decidir nos detalhes": Estamos prontos e venham eles".



O Rúben já fez dupla com o Pepe, o Danilo, o António... o que muda? "Mudam pequenos detalhes de cada um de nós. Somos todos muito bons mas cada um à sua maneira. Acima de tudo, o entendimento que temos entre todos é bom. Foi a primeira vez do António aqui, mas a sua qualidade fez com que a integração fosse rápida. Estamos preparados para responder quando for necessário, mas não me cabe a mim a tomada de decisão. Tenho de estar preparado para dar o meu melhor e jogar seja com quem for", responde o central do Manchester City.