Ronaldo explica frase polémica durante a substituição

Cristiano Ronaldo saiu de campo irritado quando Fernando Santos o substituiu no jogo de Portugal com a Coreia e segundo é possível ver nas imagens televisivas, o capitão vociferou: "Estás com uma pressa do cara*** para me tirar, fo***." Um desabafo que parecia destinado ao selecionador e rapidamente se tornou viral e obrigou o jogador a esclarecer a situação para evitar mal entendidos.



"O que aconteceu foi antes da minha substituição. O jogador coreano estava a dizer-me para sair rápido e eu mandei-o calar-se porque não é autoridade nenhuma. Não tem de opinar nada, se acelerava o passo... Teria de ser o árbitro a dizer. Não tem de haver polémica. É o calor do jogo. Independentemente do que aconteceu, as coisas ficam sempre dentro de campo. O mais importante é que temos de estar unidos. Estamos na próxima fase. Não só os jogadores, mas também os portugueses têm de estar confiantes", disse Ronaldo na zona mista.

Antes, Fernando Santos já tinha revelado que o descontentamento verbal do capitão se dirigia a um sul-coreano. "Ronaldo saiu chateado com o jogador da Coreia do Sul que o estava a mandar embora, acho que toda a gente viu isso. O Pepe depois até foi para cima do jogador da Coreia porque ele estava a insultar o Ronaldo para ele sair. Ele estava a responder a esse jogador", disse o selecionador, garantindo que o capitão "compreendeu" a substituição: "Porque não haveria de entender?"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sobre o jogo e a derrota, CR7 pediu calma e apoio. "Sabíamos de antemão que estávamos qualificados, tinha de haver quase um milagre para não passarmos em primeiro. Mas não me quero justificar com isso. A Coreia esteve bem, teve mérito, há que aprender com estas lições, quando não jogámos bem. Espero que possamos aprender com esta derrota e temos de ganhar o próximo jogo", vincou o capitão.

Portugal terminou o Grupo H do Mundial 2022 no primeiro lugar (7 pontos), seguido da Coreia do Sul (4 pontos). Uruguai (quatro pontos) e Gana (quatro pontos), em terceito e quarto respetivamente, foram eliminados.

(em atualização)