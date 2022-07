Ronaldo treinou na Cidade do Futebol e encontrou a seleção feminina

A seleção portuguesa feminina de futebol regressou hoje aos treinos na Cidade do Futebol, na preparação para o Europeu de Inglaterra, num dia em que foi surpreendida por Cristiano Ronaldo, que também está a preparar o seu início de época nas instalações da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O avançado posou para as fotografias com as jogadoras, desejando a toda a equipa "muita sorte" para o Campeonato da Europa, competição em que Portugal se estreia em 9 de julho com a Suíça, e defronta os Países Baixos em 13 e a Suécia em 17.

View this post on Instagram A post shared by Ana Borges (@ana_borges_09)

A equipa viaja no domingo para Manchester, cidade que servirá de base à participação portuguesa, com os três jogos da fase de grupos agendados para Leigh, região do noroeste de Inglaterra. E pode até dar boleia ao capitão, que, tem de se apresentar no Manchester United na segunda-feira - apesar do The Times ter noticiado este sábado que o português pediu para sair e por isso pode não se apresentar já.

Neste penúltimo dia em Portugal, as futebolistas receberam também na Cidade do Futebol, em Oeiras, a visita do primeiro-ministro António Costa, que almoçou com a comitiva, saudando todo o grupo, ao qual desejou muita sorte. "Há cada vez mais mulheres a jogarem futebol e com mais qualidade. A nossa Seleção A estará pela segunda vez na Fase Final de uma competição internacional e isso enche-nos de orgulho. Já são as nossas campeãs. Estamos a torcer pela nossa Seleção Feminina. Boa sorte", escreveu António Costa no Twitter. O PM fez-se acompanhar por Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, com a pasta do Desporto.

Um encontro que a capitã Dolores Silva enalteceu, salientando ser "um orgulho grande" para todas, ainda "mais motivadas e dispostas a dar tudo" para representarem bem o país.