Ronaldo ganha 200M€ para promover candidatura Arábia Saudita ao Mundial 2030

O português Cristiano Ronaldo vai ganhar 200 milhões de euros para promover a candidatura conjunta da Arábia Saudita ao Mundial de 2030, além do salário do clube, disse uma fonte próxima ao clube à AFP nesta segunda-feira.

O jogador internacional, de 37 anos, apresentado a milhares de adeptos do Al Nassr em Riad na semana passada, é de longe o jogador mais famoso a assinar por um clube da Arábia Saudita ou de qualquer outro país do Golfo.

O papel de embaixador de Ronaldo vai disparar os seus ganhos no país para mais de 400 milhões de euros.

"Ronaldo receberá mais de 200 milhões de euros pelo negócio", disse a fonte, que pediu o anonimato.

"Ele será o embaixador da candidatura saudita para o Mundial de 2030 por mais 200 milhões."

A chegada do ex-jogador do Manchester United, Real Madrid e Juventus aconteceu poucas semanas depois do Qatar se tornar a primeira nação árabe a sediar um Mundial.

O vencedor de cinco Bolas de Ouro, que também venceu a Liga dos Campeões cinco vezes e detém o recorde de golos do torneio, deve fazer a sua estreia no Al Nassr em 22 de janeiro.