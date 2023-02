Ronaldo "feliz" pela estreia a marcar num empate "importante" na Liga saudita

O futebolista português Cristiano Ronaldo mostrou-se esta sexta-feira "feliz" por ter apontado o primeiro golo no campeonato saudita, ao serviço do Al Nassr, no empate "importante" a dois golos com o Al-Fateh, para a 15.º jornada.

"Feliz por ter marcado o meu primeiro golo na liga saudita e pelo grande esforço de toda a equipa para alcançar um empate importante numa partida muito difícil!", escreveu nas redes sociais o ponta de lança luso, que evitou esta sexta-feira, de penálti, a derrota do Al-Nassr, já no período de descontos.

Happy to have scored my first goal in the Saudi league and great effort by whole team to achieve an important draw in a very difficult match!

pic.twitter.com/3Ll56WrkWn - Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 3, 2023

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No Estádio Prince Abdullah bin Jalawi, em Al Ahsa, foi o antigo jogador do FC Porto Cristian Tello a inaugurar o marcador, aos 12 minutos, uma vantagem que foi anulada pelo brasileiro Anderson Talisca (ex-Benfica), aos 42, pouco antes de Ronaldo ter a primeira grande chance para marcar, levando a bola a embater com estrondo no travessão da baliza.

No segundo tempo, o Al-Fateh passou de novo para o comando do marcador, face ao remate certeiro do nigeriano Sofiane Bendebka (58), mas, já no período de descontos, Ronaldo (90+3) assumiu a marcação de uma grande penalidade, evitando o desaire da equipa comandada pelo francês Rudi Garcia.

SIIIIIII! RONALDO MARCA! @Cristiano #sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #SaudiProLeague #alnassr #alfateh #Ronaldo pic.twitter.com/n6mZ5aLGqv - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 3, 2023

Nos instantes finais, Talisca viu o cartão vermelho direto, face a uma entrada muito dura sobre um adversário.

Com esta igualdade, o Al Nassr, que tem um jogo por disputar, passa a somar 34 pontos, os mesmos do Al Shabab, na liderança do campeonato.