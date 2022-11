Ronaldo falha treino a dois dias do jogo com a Coreia do Sul

Cristiano Ronaldo falhou o treino desta quarta-feira, a dois dias do jogo frente à Coreia do Sul, referente à última jornada do grupo H.

De acordo com aquilo que foi possível ver nos 15 minutos abertos à comunicação social, o capitão da seleção nacional esteve a fazer trabalho específico de recuperação no ginásio e não subiu ao relvado.

Além de CR7, também Nuno Mendes, Otávio e Danilo não se treinaram, sendo praticamente certo que nenhum dos três estará disponível para jogar frente à seleção asiática.

Portugal, recorde-se, já está apurado para os oitavos-de-final. Em caso de vitória frente à Coreia do Sul, a equipa das quinas irá para os oitavos-de-final como o primeiro classificado do grupo, defrontando depois o segundo classificado do grupo G, liderado até ao momento pelo Brasil.