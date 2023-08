Ronaldo critica árbitro e empurra adversário na vitória do Al Nassr

Os sauditas do Al Nassr, treinados pelo português Luís Castro, apuraram-se esta terça-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões asiáticos em futebol, após vencerem o Shabab Al-Ahli (4-2), com reviravolta, perto do final.

No dia em que o Al Nassr confirmou a chegada do português Otávio, proveniente do FC Porto, o emblema de Riade ultrapassou um oponente dos Emirados Árabes Unidos, graças aos golos tardios de Sultan Al Ghannam (88 minutos), Anderson Talisca (90+5) e Brozovic (90+7), o último assistido por Cristiano Ronaldo.

Antes, Talisca tinha inaugurado o marcador, logo aos 11 minutos, com o emblema dos Emirados a repor a igualdade e a passar para a liderança do placard, até perto do fim, graças aos remates certeiros de Yahya Alghassani (18 e 46).

No final do encontro, Cristiano Ronaldo criticou de forma veemente um dos árbitros da partida, proferindo as palavras "wake up!" [acorda!], antes de empurrar um elemento da equipa técnica do Shabab Al-Ahli.