Roma de José Mourinho vence e segue no terceiro lugar em Itália

A AS Roma de José Mourinho venceu hoje, em casa, o Hellas Verona, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga italiana de futebol, e segue no terceiro lugar da tabela classificativa.

Na ressaca da derrota com o Salzburgo (1-0), no playoff da Liga Europa, a formação da capital conseguiu o terceiro jogo sem perder na Serie A graças a um golo do norueguês Solbakken, aos 45, na estreia a titular.

Antes, Mourinho teve de substituir o inglês Tammy Abraham, o principal goleador da equipa, por lesão, colocando Belotti em campo, num dia em que também 'poupou' o argentino Dybala, a pensar na segunda mão com os austríacos.

O resultado permite à formação do técnico português, que apostou em Rui Patrício na baliza, segurar o terceiro lugar, com 44 pontos, os mesmos do AC Milan, que havia vencido o Monza (1-0), e a três do Inter de Milão, que é segundo e também venceu nesta ronda.

Do outro lado da tabela, o Hellas Verona, ainda sem Miguel Veloso, continua em apuros, no 18.º e antepenúltimo lugar, em posição de descida, com 17 pontos, dois abaixo da linha de água.

Antes, a Juventus deu um pontapé na crise, depois de perder pontos na secretaria, ao vencer em casa do Spezia por 2-0, com golos de Kean (32) e do ex-Benfica Ángel di María (66).

Se o Spezia segue à porta da zona de descida, com 19 pontos, a Juve alçou-se ao sétimo posto, agora com 32 pontos, longe da sexta Atalanta, que tem 41.

Hoje, a estreia de Paulo Sousa na Salernitana, 16.ª e quatro pontos acima da zona de descida, foi aziaga, saindo derrotada por um bis de Immobile na visita da Lazio, que é agora quinta, enquanto a Fiorentina, adversária do Sporting de Braga na Liga Conferência Europa, empatou em casa com o Empoli (1-1).

O Nápoles é líder destacado da Serie A, com 62 pontos, tendo aberto a ronda com um triunfo por 2-0 no reduto do Sassuolo, à frente do Inter Milão, segundo, com 47 pontos, após vencer a Udinese (3-1), antes de defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões, na quarta-feira.