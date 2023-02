Roger Schmidt aceita expulsão: "Reagi a algumas provocações de adeptos"

O Benfica venceu este sábado o Vizela, por 2-0, num jogo difícil para os encarnados e que ficou marcado pela expulsão do treinador Roger Schmidt perto do final, depois de ter provocado os adeptos do clube adversário.

"Reagi a algumas provocações de adeptos que estavam atrás de mim. Isso não é permitido, por isso aceito o cartão vermelho", disse o treinador alemão no final da partida, ele que antes de deixar o banco fez com as mãos um gesto a mostrar o resultado.

"Foi um jogo muito difícil para nós, mas estávamos à espera. O Vizela já mostrou o que é difícil é jogar contra eles. São muito valentes, bons na transição. Precisámos de um pouco de sorte. Não foi o jogo perfeito da nossa parte. Mas merecemos ganhar. Foi um grande passo", acrescentou.