Roberto Martínez recebe prémio de treinador catalão do ano

Roberto Martínez foi eleito o melhor do ano de 2025 pela Federação Catalã de Futebol, numa cerimónia realizada em Barcelona. O facto de ter sido o filho da grande estrela mundial Johan Cruijff, e grande referência para o galardoado, a entregar o prémio teve ainda mais significado. Por isso, o selecionador português declarou estar "muito feliz por este reconhecimento e por marcar presença na festa do futebol catalão". Tanto mais que a presença de Jordi Cruijff em palco foi uma surpresa para o técnico vencedor: "a nossa relação começou em 1995, estava eu no Wigan. Éramos dois catalães em Inglaterra", continuou.O selecionador de Portugal foi eleito com 58,5 por cento dos votos de um júri constituído por 43 elementos de várias áreas: jornalistas, políticos e patrocinadores. . Pep Guardiola, treinador do Manchester City, e Pere Romeu, responsável pela equipa feminina do Barcelona, ficaram na segunda e terceira posições, respetivamente.Sobre a seleção nacional e sobre o Campeonato do Mundo do próximo ano, Martinez não adiantou muito, referindo que Portugal tem "um projeto muito bonito e que o Mundial "vai ser fantástico, complexo e com uma logística difícil. No entanto, o importante é trabalhar com paixão".