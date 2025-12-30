Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Roberto Martínez recebe prémio de treinador catalão do ano
Roberto Martínez recebe prémio de treinador catalão do ano

O selecionador nacional ficou à frente de Pep Guardiola e recebeu a distinção das mãos de Jordi Cruijff, filho de Johan Cruijff e seu amigo.
Cecília Carmo
Roberto Martínez foi eleito o melhor do ano de 2025 pela Federação Catalã de Futebol, numa cerimónia realizada em Barcelona. 

O facto de ter sido o filho da grande estrela mundial Johan Cruijff, e grande referência para o galardoado, a entregar o prémio teve ainda mais significado. Por isso, o selecionador português declarou estar "muito feliz por este reconhecimento e por marcar presença na festa do futebol catalão". Tanto mais que a presença de Jordi Cruijff em palco foi uma surpresa para o técnico vencedor: "a nossa relação começou em 1995, estava eu no Wigan. Éramos dois catalães em Inglaterra", continuou.

O selecionador de Portugal foi eleito com 58,5 por cento dos votos de um júri constituído por 43 elementos de várias áreas: jornalistas, políticos e patrocinadores. 

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, e Pere Romeu, responsável pela equipa feminina do Barcelona, ficaram na segunda e terceira posições, respetivamente.

Sobre a seleção nacional e sobre o Campeonato do Mundo do próximo ano, Martinez não adiantou muito, referindo que Portugal tem "um projeto muito bonito e que o Mundial "vai ser fantástico, complexo e com uma logística difícil. No entanto, o importante é trabalhar com paixão".

