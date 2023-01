Roberto Martínez esperado esta segunda-feira para assinar até 2026

Roberto Martínez vai mesmo ser o sucessor de Fernando Santos no cargo de selecionador nacional. O treinador espanhol deverá chegar esta segunda-feira a Lisboa para reunir-se com os responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e colocar preto no branco no contrato que, em princípio, terá duração até 2026.

A Cadena SER garantiu este domingo que Martínez vai aterrar esta segunda-feira em Lisboa para assinar o vínculo. Ainda segundo a rádio espanhola, os termos do acordo estão praticamente fechados, e o técnico, inclusivamente, terá nos últimos dias recusado um convite do Everton, da Premier League, porque já estava comprometido com a federação portuguesa. O contrato será válido 2026, ou seja, apanha o Europeu de 2024 na Alemanha e o Mundial que se realiza dois anos depois, uma organização conjunta entre Canadá, México e Estados Unidos.

O técnico espanhol de 49 anos foi selecionador da Bélgica entre agosto de 2016 e dezembro de 2022, deixando o cargo após o fiasco da seleção belga no Mundial do Qatar, onde não passou a fase de grupos. Martínez, contudo, realizou um excelente trabalho ao serviço da Bélgica, levando o país a n.º 1 do ranking da FIFA e ao terceiro lugar no Mundial disputado em 2018 na Rússia.

O treinador não foi a primeira escolha da FPF. O organismo liderado por Fernando Gomes tentou contratar José Mourinho para o cargo, pouco depois de oficializada a saída de Fernando Santos, mas a ligação do técnico português à AS Roma não permitiu que houvesse acordo. A FPF virou-se então para um técnico estrangeiro. E entre as várias possibilidades, a aposta acabou por recair em Roberto Martínez. Segundo a edição deste domingo do jornal L'Équipe, Zinedine Zidane, técnico francês ex-Real Madrid, também terá sido abordado, mas recusou.

A notícia do interesse da FPF em Martínez foi revelada na sexta-feira pelo jornal britânico The Telegraph, que deu conta de contactos entre as partes no sentido de o ex-selecionador belga poder ser o sucessor de Fernando Santos.

Nascido em Balaguer, Espanha, Roberto Martínez fez carreira como jogador em Inglaterra e na Escócia, representando clubes como o Wigan, Motterwell, Walsall, Swansea e Chester City. Em 2007, quando arrumou as chuteiras, começou por treinar o Swansea e depois o Wigan, assinando em 2013 um contrato com o Everton, onde mostrou trabalho e permaneceu durante três temporadas, antes de assinar pela federação da Bélgica. Mas foi no Wigan, em maio de 2013, que conseguiu um feito histórico: conquistou a Taça de Inglaterra, vencendo na final o Manchester City.

A primeira missão de Roberto Martínez será apurar Portugal para o Campeonato da Europa de 2024. Para lá chegar, a seleção terá primeiro de passar a fase de qualificação - está integrado no Grupo J, juntamente com as seleções da Bósnia-Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein. Portugal estreia-se na qualificação a 23 de março, com um jogo em Alvalade frente ao Liechtenstein.

Outra das suas missões será gerir o a situação de Cristiano Ronaldo, depois dos casos protagonizados pelo capitão português no Mundial do Qatar, derivados da sua condição de de suplente.

Como selecionador da Bélgica, Martínez defrontou duas vezes Portugal - venceu por 1-0 nos oitavos de final do Euro2020 e antes tinha empatado sem golos num particular realizado em junho de 2018.

