Roberto Martínez, treinador da seleção.Arquivo
Desporto

Roberto Martínez divulga convocados da seleção na primeira vez sem Diogo Jota: "Queremos honrar sua memória"

Seleção arranca qualificação ao Mundial2026 fora frente à Arménia e Hungria. Rafael Leão, Rodrigo Mora, Nélson Semedo e Nuno Tavares são ausências em relação à anterior. Cancelo está de regresso.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

O selecionador nacional, Roberto Martínez, anunciou nesta sexta-feira, 29 de agosto, a lista de convocados de Portugal para o arranque da qualificação ao Mundial de 2026. Esta foi a primeira convocatória desde a morte de Diogo Jota, vítima de um acidente de viação no início de julho, e que foi durante todo o ciclo de Martínez um dos jogadores mais assíduos na frente de ataque.

"Sabemos o que o Diogo representava para cada um de nós e o impacto que teve em nossas vidas. Queremos honrar sua memórias todos os dias, ele estará connosco e será mais uma força para conseguirmos os nossos objetivos. O exemplo de Diogo Jota é uma luz para nós. Vamos carregar o seu espírito no nosso coração. Ganharemos pelo Diogo e pelo seu irmão André [Silva] e como sempre, por todos os portugueses. Nesta nova caminhada rumo ao Mundial2026 o número de jogadores é de 23 + 1, que é o Diogo", começou por dizer o treinador espanhol antes de anunciar os atletas escolhidos.

A principal surpresa da convocatória foi o regresso de João Cancelo à seleção. O lateral-direito do Al Hilal substitui Nélson Semedo, ausente da lista, tal como o defesa-esquerdo Nuno Tavares. Com problemas físicos, Rafael Leão, do AC Milan, foi outro cortado, assim como Rodrigo Mora, jovem do FC Porto que tem tido poucos minutos em campo sob o comando do novo treinador portista Francesco Farioli nesta época.

Martínez descreveu o momento do jovem avançado dos Dragões como "normal". "É algo que acontece no futebol. Há momentos difíceis, há momentos bons, o importante é tentar melhorar todos os dias. O talento do Rodrigo Mora é excepcional, eu adoro, e o talento é permanente", declarou o treinador, indicando que, para já, Mora será importante nos sub-21.

"Não é uma despromoção, pelo contrário, é uma oportunidade de continuar o seu trabalho de formação", complementou o treinador, que deu exemplos de Geovany Quenda, Flávio Nazinho, Diogo Fernandes, João Mário, Matheus Fernandes e Alberto Costa como outros jovens que estão a ser observados de perto por sua comissão, apesar de ficarem de fora da lista. Ricardo Mangas, destaque do Sporting neste arranque de época também foi citado por Martínez.

Questionado sobre a presença de João Félix, recém-chegado ao futebol saudita, o espanhol deixou elogios ao jogador formado no Benfica ao ser indagado sobre a competitividade da liga do país onde também atuam Cristiano Ronaldo, João Cancelo e Rúben Neves. "O João Félix tem 25 anos, mas muita experiência e agora está feliz, está a jogar e isso que é importante".

Está também é a primeira convocatória de Portugal depois da conquista da Liga das Nações, em junho. O treinador voltou a apostar no núcleo duro campeão do torneio europeu para preparar o grupo para uma fase de apuramento que será a mais curta da história: entre setembro e novembro serão apenas seis jogos em três meses.

A seleção estreia-se a 6 de setembro, em Erevan, frente à Arménia, e três dias depois defronta a Hungria, em Budapeste, naquele que é, em teoria, o jogo mais exigente do Grupo F. A Irlanda completa o grupo, cujo vencedor garante automaticamente a presença no torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México no próximo ano.

Veja os convocados de Roberto Martínez

Guarda-redes

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

Defesas

Rúben Dias

Nuno Mendes

Diogo Dalot

João Cancelo

António Silva

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Médios

Bruno Fernandes

Rúben Neves

João Palhinha

Vitinha

João Neves

Pedro Gonçalves

Avançados

Cristiano Ronaldo

Bernardo Silva

João Félix

Pedro Neto

Gonçalo Ramos

Francisco Trincão

Francisco Conceição

seleção nacional
Roberto Martínez
Diogo Jota

