Roberto Martínez divulga convocados da seleção na primeira vez sem Diogo Jota: "Queremos honrar sua memória"

O selecionador nacional, Roberto Martínez, anunciou nesta sexta-feira, 29 de agosto, a lista de convocados de Portugal para o arranque da qualificação ao Mundial de 2026. Esta foi a primeira convocatória desde a morte de Diogo Jota, vítima de um acidente de viação no início de julho, e que foi durante todo o ciclo de Martínez um dos jogadores mais assíduos na frente de ataque."Sabemos o que o Diogo representava para cada um de nós e o impacto que teve em nossas vidas. Queremos honrar sua memórias todos os dias, ele estará connosco e será mais uma força para conseguirmos os nossos objetivos. O exemplo de Diogo Jota é uma luz para nós. Vamos carregar o seu espírito no nosso coração. Ganharemos pelo Diogo e pelo seu irmão André [Silva] e como sempre, por todos os portugueses. Nesta nova caminhada rumo ao Mundial2026 o número de jogadores é de 23 + 1, que é o Diogo", começou por dizer o treinador espanhol antes de anunciar os atletas escolhidos..A principal surpresa da convocatória foi o regresso de João Cancelo à seleção. O lateral-direito do Al Hilal substitui Nélson Semedo, ausente da lista, tal como o defesa-esquerdo Nuno Tavares. Com problemas físicos, Rafael Leão, do AC Milan, foi outro cortado, assim como Rodrigo Mora, jovem do FC Porto que tem tido poucos minutos em campo sob o comando do novo treinador portista Francesco Farioli nesta época.Martínez descreveu o momento do jovem avançado dos Dragões como "normal". "É algo que acontece no futebol. Há momentos difíceis, há momentos bons, o importante é tentar melhorar todos os dias. O talento do Rodrigo Mora é excepcional, eu adoro, e o talento é permanente", declarou o treinador, indicando que, para já, Mora será importante nos sub-21. "Não é uma despromoção, pelo contrário, é uma oportunidade de continuar o seu trabalho de formação", complementou o treinador, que deu exemplos de Geovany Quenda, Flávio Nazinho, Diogo Fernandes, João Mário, Matheus Fernandes e Alberto Costa como outros jovens que estão a ser observados de perto por sua comissão, apesar de ficarem de fora da lista. Ricardo Mangas, destaque do Sporting neste arranque de época também foi citado por Martínez. Questionado sobre a presença de João Félix, recém-chegado ao futebol saudita, o espanhol deixou elogios ao jogador formado no Benfica ao ser indagado sobre a competitividade da liga do país onde também atuam Cristiano Ronaldo, João Cancelo e Rúben Neves. "O João Félix tem 25 anos, mas muita experiência e agora está feliz, está a jogar e isso que é importante". Está também é a primeira convocatória de Portugal depois da conquista da Liga das Nações, em junho. O treinador voltou a apostar no núcleo duro campeão do torneio europeu para preparar o grupo para uma fase de apuramento que será a mais curta da história: entre setembro e novembro serão apenas seis jogos em três meses.A seleção estreia-se a 6 de setembro, em Erevan, frente à Arménia, e três dias depois defronta a Hungria, em Budapeste, naquele que é, em teoria, o jogo mais exigente do Grupo F. A Irlanda completa o grupo, cujo vencedor garante automaticamente a presença no torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México no próximo ano.Veja os convocados de Roberto MartínezGuarda-redesDiogo CostaJosé SáRui SilvaDefesasRúben DiasNuno MendesDiogo DalotJoão CanceloAntónio SilvaGonçalo InácioRenato VeigaMédiosBruno FernandesRúben NevesJoão PalhinhaVitinhaJoão NevesPedro GonçalvesAvançadosCristiano RonaldoBernardo SilvaJoão FélixPedro NetoGonçalo RamosFrancisco TrincãoFrancisco Conceição.Morreu Diogo Jota. Foi aconselhado a não viajar de avião devido a cirurgia. Funeral será no sábado .Portugal vence Liga das Nações pela segunda vez